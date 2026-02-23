Епстин платио приватне детективе да уклоне опрему из његове куће

23.02.2026
07:57
Коментари:0
Џефри Епштајн је сакрио рачунаре и фотографије од америчких власти у тајним складиштима широм земље, пише „Телеграф“ .
Документи које је добио овај лист показују да је амерички педофил платио приватним детективима да уклоне опрему из његове куће на Флориди, у очигледном покушају да спријечи истражитеље да је пронађу.
У поднеску се такође види да је изнајмио шест складишних јединица широм САД и користио их за чување предмета из својих посједа, укључујући рачунаре са свог приватног карипског острва. Изнајмио је најмање једну јединицу од 2003. године, када је био дио друштвеног круга на Флориди у којем је био и Доналд Трамп.
Рачуни са кредитних картица показују да су редовна плаћања за складиштење настављена до 2019. године, године његове смрти. Налози за претрес указују на то да америчке власти никада нису претражиле просторије, што повећава могућност да се у њима налазе раније невиђени докази повезани са Епштајном и његовим сарадницима, укључујући Ендруа Маунтбатена-Виндзора и лорда Манделсона.
Прошлог децембра, Министарство правде САД (DoJ) објавило је три милиона докумената везаних за педофиле. Открића садржана у њима довела су до тога да је лорд Манделсон поднио оставку на мјесто у Лабуристичкој партији и напустио Дом лордова.
Гдје се "крије" бивша војвоткиња Сара Фергусон након скандала са Епстином?
Такође су резултирали хапшењем господина Маунтбатена-Виндзора због сумње на злоупотребу положаја и могућност његовог уклањања из линије наслеђивања престола. Иако се за Епштајна дуго сумњало да прикупља компромитујуће материјале о својим сарадницима, релативно мало таквих фотографија или снимака је објављено у јавности.
Ово је подстакло тврдње да Министарство правде покушава да заштити моћне појединце, што су власти више пута негирале. Имејлови које је објавило Министарство правде, заједно са финансијским документима који откривају тајне складишне објекте, указују на могућност да су садржали компромитујуће материјале.
Власти већ дуго сумњају да је Епстајн добио дојаву о првој полицијској рацији у његовој кући на Флориди 2005. године. Мајкл Рајтер, бивши шеф полиције Палм Бича, касније је рекао да је „мјесто очишћено“ и да је недостајала нека компјутерска опрема. Процурели имејлови први пут сугеришу да је то можда било зато што је Епстајн платио приватним истражитељима да уклоне материјал прије рације.
У августу 2009. године, мјесец дана након пуштања из затвора, Епштајн је примио имејл од приватног истражитеља у којем га је обавјестио да Вирџинија Ђуфре, једна од његових жртава, тражи нестали рачунарски материјал.
Дана 23. августа 2009. године, Бил Рајли, сувласник детективске агенције „Рајли Кирали“ коју је Епштајн ангажовао, послао је имејл финансијеру и његовим адвокатима: „Током викенда сам сазнао да ме адвокати тужиоца траже за рачунаре и документацију коју сам узео из Џефове куће прије налога за претрес.“
Држим их закључане у складишту и питам се шта да радим са њима. Претпостављам да више нису потребни за кривични поступак. Да ли је могуће да вам предам ове предмете на увид и чување, или да их дам Дарену Индику (Епштајновом адвокату) или да их вратим Џефу?
Иако је Епштајн у вријеме своје смрти посједовао пет пространих некретнина широм САД и Француске, са великим складишним просторима и празним подрумима, није јасно зашто би му било потребно складиштење на отвореном. Имејлови показују да је изнајмљивао складиште на Флориди под називом „Uncle Bob's“ од 2003. године.
Плаћао је 374,13 долара мјесечно за то до марта 2015. Фотографије снимљене у августу 2012. године, за које се вјерује да су из унутрашњости простора, приказују претрпану јединицу са вентилаторима, пројекторима, старом фотељом и десетинама картонских кутија, од којих једна има слику рачунара на себи.
Брунел је требало да свједочи против Епстина, али је повукао исказ: Пронађен је мртав у својој ћелији
Евиденције о плаћањима такође откривају трансакције за друге складишне објекте широм Флориде, укључујући мјесечне уплате од око 140 долара за простор у Ројал Палм Бичу који је трајао до 2019. Један од објеката које је платио имао је велике гараже доступне корисницима 24 сата дневно, без интеракције са особљем.
Имејлови такође показују да је Епштајн касније наложио истражитељима да у његово име отворе складиште на Менхетну, за које је плаћао око 500 долара мјесечно. „Manhattan Mini Storage“ очигледно није имао појма да Епштајн користи њихове услуге.
Године 2022, покренули су рекламну кампању исмевајући војводу од Јорка због његових веза са педофилом. Епштајн је такође говорио о складиштењу оружја у „безбједној јединици за складиштење“ близу свог ранча у Новом Мексику, иако није јасно да ли је то заиста и учинио.
Епштајн је такође изгледа наредио особљу да премјести рачунаре са његовог приватног острва Литл Сент Џејмс у скривено складиште и да обрише материјал који је на њима сачуван. У јануару 2015. године, управник куће на Епштајновом имању у Палм Бичу написао је да локална јединица садржи „3 рачунара“ и монитор са острва, као и „кутију ЦД-ова“.
Епштајнов рачуновођа му је прослиједио поруке, наводећи: „Јануш би желео да ово поприча са вама јер вјерује да се неке ствари попут старих рачунара (након брисања) могу бацити.“ Раније овог мјесеца откривено је да је Епштајн наредио особљу да инсталира тајне камере унутар кутија за марамице у његовој кући.
Аудио снимак из недавно објављених докумената потврђује да су власти пронашле „скривене камере“ током рације 2005. године, али не и компромитујући материјал. Упркос томе, ФБИ и Министарство правде су у јулу прошле године саопштили да „нема вјеродостојних доказа“ да је Епштајн уцјењивао истакнуте појединце.
У интерном допису ФБИ-ја се наводи: „Свјесни смо теорија... да је Епштајн снимао злостављање својих жртава... али нисмо пронашли доказе који то подржавају. Да смо пронашли такав снимак, сигурно бисмо га користили као доказ.“
Та тврдња изгледа да противречи изјави савезног тужиоца са Менхетна, који је у марту прошле године писао високим званичницима ФБИ-ја да након претреса Епштајнових домова „нису пронађене камере у спаваћим собама или дневним собама“.
Ендру имао милионски договор са Епстином
Приватни истражитељи Рајли и Кирали одбили су да коментаришу, наводећи да су обавезни адвокатском поверљивошћу, јер су дио посла обавили по налогу Епштајнових адвоката.
У међувремену, британска министарка образовања Бриџит Филипсон је у недјељу одбила да искључи судску истрагу о односу господина Маунтбатена-Виндзора са финансијером. „Размотрићемо све разумне предлоге. Међутим, у овом тренутку је прерано јер полиција ради свој посао“, рекла је она.
(телеграф)
