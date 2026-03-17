Њемачка у потпуном застоју: Најављује се блокада - ево о чему је ријеч

Аутор: АТВ
17.03.2026
10:46
У најмање пет њемачких савезних земаља очекује се штрајк у локалном јавном превозу у четвртак. Синдикат жели да повећа притисак у току колективних преговора.
Синдикат Верди поново је позвао на штрајкове упозорења у локалном превозу у неколико савезних земаља. Аутобуси и возови неће саобраћати читав четвртак у Баварској, Сарланду, Бранденбургу, Северној Рајни-Вестфалији и Хамбургу, саопштио је синдикат.
У Хесену ће одлука о штрајку бити донета у понедјељак, након текућих преговора, док се у Бремену одлука очекује у сриједу.
У Сјеверној Рајни-Вестфалији штрајкови упозорења у локалном превозу одржаће се у већини региона у уторак, поред четвртка. Синдикат је раније најавио ове штрајкове, а у понедјељак се очекује да ће радници у административним канцеларијама и центрима за корисничку подршку такође напустити посао. Штрајк ће тог дана утицати и на локални превоз у Сакси.
Ово је трећа велика, координисана индустријска акција у току колективних преговора у јавном превозу, коју Верди истовремено спроводи у више савезних земаља. Договори су већ постигнути у Баден-Виртембергу и Шлезвиг-Холштајну.
Потпредсједница Вердија истиче:
"У многим савезних земаља још смо на самом почетку преговора - у четвртом мјесецу колективних преговора. Послодавци кажу да су времена тешка, али не можемо чекати; рјешења су хитно потребна.
Овај пут, штрајкови упозорења погађају мање савезних земаља него претходни штрајкови, који су скоро потпуно парализовали локални превоз у цијелој земљи. Као и раније, регионалне разлике у трајању и почетку штрајкова су очекиване.
Колективни преговори у већини савезних земаља усмјерени су на побољшање услова рада кроз колективне уговоре, који регулишу радно вријеме, дужину паузе и слободно вријеме између смјена.
У Баварској, Бранденбургу, Сарланду, Тирингији и у Хамбургу преговара се и о повећању плата и сатница.
Изузетак је Доња Сакса, која је до сада поштеђена радних спорова. Тамо је на снази забрана штрајка до краја марта, па су штрајкови привремено забрањени, преноси Феникс.
