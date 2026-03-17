Њемачка у потпуном застоју: Најављује се блокада - ево о чему је ријеч

АТВ

17.03.2026

10:46

У најмање пет њемачких савезних земаља очекује се штрајк у локалном јавном превозу у четвртак. Синдикат жели да повећа притисак у току колективних преговора.

Синдикат Верди поново је позвао на штрајкове упозорења у локалном превозу у неколико савезних земаља. Аутобуси и возови неће саобраћати читав четвртак у Баварској, Сарланду, Бранденбургу, Северној Рајни-Вестфалији и Хамбургу, саопштио је синдикат.

У Хесену ће одлука о штрајку бити донета у понедјељак, након текућих преговора, док се у Бремену одлука очекује у сриједу.

У Сјеверној Рајни-Вестфалији штрајкови упозорења у локалном превозу одржаће се у већини региона у уторак, поред четвртка. Синдикат је раније најавио ове штрајкове, а у понедјељак се очекује да ће радници у административним канцеларијама и центрима за корисничку подршку такође напустити посао. Штрајк ће тог дана утицати и на локални превоз у Сакси.

Трећи велики штрајк упозорења

Ово је трећа велика, координисана индустријска акција у току колективних преговора у јавном превозу, коју Верди истовремено спроводи у више савезних земаља. Договори су већ постигнути у Баден-Виртембергу и Шлезвиг-Холштајну.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Све одлуке Српске легалне и легитимне

"У многим савезних земаља још смо на самом почетку преговора - у четвртом мјесецу колективних преговора. Послодавци кажу да су времена тешка, али не можемо чекати; рјешења су хитно потребна.

Овај пут, штрајкови упозорења погађају мање савезних земаља него претходни штрајкови, који су скоро потпуно парализовали локални превоз у цијелој земљи. Као и раније, регионалне разлике у трајању и почетку штрајкова су очекиване.

Циљ преговора

Колективни преговори у већини савезних земаља усмјерени су на побољшање услова рада кроз колективне уговоре, који регулишу радно вријеме, дужину паузе и слободно вријеме између смјена.

У Баварској, Бранденбургу, Сарланду, Тирингији и у Хамбургу преговара се и о повећању плата и сатница.

Изузетак је Доња Сакса, која је до сада поштеђена радних спорова. Тамо је на снази забрана штрајка до краја марта, па су штрајкови привремено забрањени, преноси Феникс.

Прочитајте више

Саво Минић

Република Српска

Минић: Све одлуке Српске легалне и легитимне

2 ч

0
Авион, лет

Економија

Поскупљују авионске карте: Ево шта морате знати прије путовања

2 ч

0
Синиша Каран и Саво Минић

Република Српска

Каран дао мандат Минићу за састав нове владе

2 ч

0
Убијени Ненад К.

Србија

Ово је Ненад који је убијен чекићем у стану

2 ч

0

Више из рубрике

Илустрација - Паре

Свијет

Тужили банке због трошкова обраде кредита и добили новац

2 ч

1
Ронилац

Свијет

Откривен подводни град нестао прије 500 година

2 ч

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Нећу дозволити пљачку и увлачење земље у рат

3 ч

0
Након 50 година послао новац за ''украдену'' криглу

Свијет

Након 50 година послао новац за ''украдену'' криглу

3 ч

0

Стевандић: Самосвијест Срба, уз јачање Србије, наша највећа вриједност

СПЦ: У насиљу 2004. албански екстремисти се посебно обрушили на српске светиње

Тужилаштво о трагедији у Бијељини: Сумња се на убиство и самоубиство

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

Преминула Љепосава Савановић (101), мајка два погинула борца ВРС

