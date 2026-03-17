Након 50 година послао новац за ''украдену'' криглу

АТВ

17.03.2026

09:42

Након пола вијека гриже савјести, један туриста одлучио је ад исправи “грешку из младости” те је послао је новац за пивску криглу коју је случајно „украо“ из чувеног минхенског „Hofbräuhausa“ још 1976. године.

Мушкарац са енглеског говорног подручја понио је 1976. године криглу из „Hofbräuhausa“, а сада је послао 20 евра као накнаду.

Hapšenje, lisice

Хроника

Ухапшен осумњичени за звјерско убиство

То је откривено у Фејсбук објави „Hofbräuhausa“.

„Посјетио сам ваш локал прије отприлике 50 година и након једне веселе вечери пробудио се сљедеће јутро у хотелу с вашом пивском криглом – али без рачуна“, написао је у писму, преноси Феникс магазин.

„Још увијек је имам.“ Уз писмо је приложио и 20 евра јер му је, како каже, увијек било јасно да је није платио и жели бити поштен.

Додао је и да новац могу искористити како желе – за гориво, помоћ угроженима или нешто треће.

Жељка Цвијановић-16032026

Република Српска

Цвијановић: Српски члан Предсједништва БиХ има званичне канцеларије у Бањалуци

Портпарол „Hofbräuhausa“ каже да таква писма нису ријеткост – годишње их добију неколико, понекад чак и с враћеним криглама. Новац ће бити дониран хуманитарној акцији за дјецу.

Сличан случај догодио се и 2020. када је једна Американка вратила криглу након 55 година.

Прочитајте више

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Најбоље рјешење укидање санкција на увоз руске нафте

3 ч

0
Иран погодио земљотерс јачине 4,5 степени

Свијет

Иран погодио земљотерс јачине 4,5 степени

3 ч

0
Овај знак ће до љета пливати у парама

Занимљивости

Овај знак ће до љета пливати у парама

3 ч

0
Велики дан за Наташу Беквалац, огласила се пјевачица

Сцена

Велики дан за Наташу Беквалац, огласила се пјевачица

3 ч

0

Више из рубрике

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Најбоље рјешење укидање санкција на увоз руске нафте

3 ч

0
Иран погодио земљотерс јачине 4,5 степени

Свијет

Иран погодио земљотерс јачине 4,5 степени

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Заузимање Кубе велика част

3 ч

0
Фицо: Интереси Кијева не могу бити испред интереса чланица ЕУ

Свијет

Фицо: Интереси Кијева не могу бити испред интереса чланица ЕУ

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

01

Стевандић: Самосвијест Срба, уз јачање Србије, наша највећа вриједност

13

00

СПЦ: У насиљу 2004. албански екстремисти се посебно обрушили на српске светиње

12

58

Тужилаштво о трагедији у Бијељини: Сумња се на убиство и самоубиство

12

54

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

12

53

Преминула Љепосава Савановић (101), мајка два погинула борца ВРС

