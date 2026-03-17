Након 50 година послао новац за ''украдену'' криглу

Аутор:АТВ
17.03.2026
09:42
Коментари:0
Након пола вијека гриже савјести, један туриста одлучио је ад исправи “грешку из младости” те је послао је новац за пивску криглу коју је случајно „украо“ из чувеног минхенског „Hofbräuhausa“ још 1976. године.
Мушкарац са енглеског говорног подручја понио је 1976. године криглу из „Hofbräuhausa“, а сада је послао 20 евра као накнаду.
То је откривено у Фејсбук објави „Hofbräuhausa“.
„Посјетио сам ваш локал прије отприлике 50 година и након једне веселе вечери пробудио се сљедеће јутро у хотелу с вашом пивском криглом – али без рачуна“, написао је у писму, преноси Феникс магазин.
„Још увијек је имам.“ Уз писмо је приложио и 20 евра јер му је, како каже, увијек било јасно да је није платио и жели бити поштен.
Додао је и да новац могу искористити како желе – за гориво, помоћ угроженима или нешто треће.
Портпарол „Hofbräuhausa“ каже да таква писма нису ријеткост – годишње их добију неколико, понекад чак и с враћеним криглама. Новац ће бити дониран хуманитарној акцији за дјецу.
Сличан случај догодио се и 2020. када је једна Американка вратила криглу након 55 година.
