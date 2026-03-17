Сијарто: Најбоље рјешење укидање санкција на увоз руске нафте

Извор:

СРНА

17.03.2026

09:31

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто
Фото: Tanjug/Boglarka Bodnar/MTI via AP

Рат у Персијском заливу представља огроман изазов у глобалном снабдијевању нафтом и најбољи потез онај који је повукла америчка администрација було би укидање санкције за увоз руске нафте, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

- Ако гледате из европске перспективе, оба извора нафте - и арапски пут и Русија - су блокирани за Европу. Земље ЕУ претрпјеће озбиљне финансијске губитке и суочити се са ужасним потешкоћама у економији уколико се количина увезеног горива не повећа да задовољи потребе чланица - навео је Сијарто у видео-поруци на "Иксу".

Zemljotres

Свијет

Иран погодио земљотерс јачине 4,5 степени

Он је нагласио да ЕУ нема никакав утицај на дешавања у Персијском заливу, али да има утицај на доток руске нафте, јер је то само одлука Брисела.

- Због тога сматрамо да је најбоље рјешење укидање санкција на увоз руских енергената и враћање руске нафте на европско тржиште - навео је Сијарто.

Паре

Занимљивости

Овај знак ће до љета пливати у парама

Он је додао да се тим потезом могу нивелисати цијене и избјећи ризик од прекида у снабдијевању.

Прочитајте више

Велики дан за Наташу Беквалац, огласила се пјевачица

Сцена

Велики дан за Наташу Беквалац, огласила се пјевачица

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Заузимање Кубе велика част

3 ч

0
наполитанка кекс слаткиши

Економија

Чувене наполитанке на удару нових правила: Ово више није дозвољено

3 ч

0
Саобраћајни полицајац на дужности повријеђен у удесу

Хроника

Саобраћајни полицајац на дужности повријеђен у удесу

3 ч

0

Више из рубрике

Иран погодио земљотерс јачине 4,5 степени

Свијет

Иран погодио земљотерс јачине 4,5 степени

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Заузимање Кубе велика част

3 ч

0
Фицо: Интереси Кијева не могу бити испред интереса чланица ЕУ

Свијет

Фицо: Интереси Кијева не могу бити испред интереса чланица ЕУ

4 ч

0
Марија се играла у дворишту и само нестала: Отац је пронашао послије 42 године

Свијет

Марија се играла у дворишту и само нестала: Отац је пронашао послије 42 године

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

01

Стевандић: Самосвијест Срба, уз јачање Србије, наша највећа вриједност

13

00

СПЦ: У насиљу 2004. албански екстремисти се посебно обрушили на српске светиње

12

58

Тужилаштво о трагедији у Бијељини: Сумња се на убиство и самоубиство

12

54

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

12

53

Преминула Љепосава Савановић (101), мајка два погинула борца ВРС

