Сијарто: Најбоље рјешење укидање санкција на увоз руске нафте

- Ако гледате из европске перспективе, оба извора нафте - и арапски пут и Русија - су блокирани за Европу. Земље ЕУ претрпјеће озбиљне финансијске губитке и суочити се са ужасним потешкоћама у економији уколико се количина увезеног горива не повећа да задовољи потребе чланица - навео је Сијарто у видео-поруци на "Иксу".

Свијет Иран погодио земљотерс јачине 4,5 степени

Он је нагласио да ЕУ нема никакав утицај на дешавања у Персијском заливу, али да има утицај на доток руске нафте, јер је то само одлука Брисела.

- Због тога сматрамо да је најбоље рјешење укидање санкција на увоз руских енергената и враћање руске нафте на европско тржиште - навео је Сијарто.

Занимљивости Овај знак ће до љета пливати у парама

Он је додао да се тим потезом могу нивелисати цијене и избјећи ризик од прекида у снабдијевању.