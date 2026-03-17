Сијарто: Најбоље рјешење укидање санкција на увоз руске нафте

Рат у Персијском заливу представља огроман изазов у глобалном снабдијевању нафтом и најбољи потез онај који је повукла америчка администрација було би укидање санкције за увоз руске нафте, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
- Ако гледате из европске перспективе, оба извора нафте - и арапски пут и Русија - су блокирани за Европу. Земље ЕУ претрпјеће озбиљне финансијске губитке и суочити се са ужасним потешкоћама у економији уколико се количина увезеног горива не повећа да задовољи потребе чланица - навео је Сијарто у видео-поруци на "Иксу".
Он је нагласио да ЕУ нема никакав утицај на дешавања у Персијском заливу, али да има утицај на доток руске нафте, јер је то само одлука Брисела.
- Због тога сматрамо да је најбоље рјешење укидање санкција на увоз руских енергената и враћање руске нафте на европско тржиште - навео је Сијарто.
Он је додао да се тим потезом могу нивелисати цијене и избјећи ризик од прекида у снабдијевању.
