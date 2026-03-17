Саобраћајни полицајац на дужности повријеђен у удесу

17.03.2026

09:05

Фото: Pexels

У саобраћајној незгоди која се догодила јуче у Краљеву, повријеђен је припадник саобраћајне полиције током обављања службене дужности.

До судара је дошло на раскрсници Карађорђеве и Улице Олге Милутиновић. Према првим информацијама, на службени мотоцикл којим је управљао полицајац налетјело је путничко возило. Узрок удеса је, како се сумња, непоштовање права првенства пролаза од стране возача аутомобила.

Збрињавање и увиђај

Повријеђени полицајац је колима Хитне помоћи одмах транспортован у Здравствени центар „Студеница“, гдје му је указана неопходна медицинска помоћ. Тренутни степен његових повреда још увијек није званично саопштен.

Припадници полиције обавили су увиђај на лицу мјеста, а саобраћај на овој дионици био је привремено успорен. Детаљне околности и степен одговорности учесника биће утврђени даљом истрагом и поступком који је у току, преноси Телеграф.рс.

