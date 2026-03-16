Брутално претучени мушкарци из Земун поља: Одбијају да открију нападаче

АТВ
16.03.2026
14:11
Коментари:0
Мушкарци И.В. (42) и А.Б. (42) из Земун поља брутално су претучени током уличне туче у овом насељу, примљени су у суботу у Ургентни центар са тешким тјелесним повредама опасним по живот.
Код обојице мушкараца су констатоване тешке повреде виталних органа и њихово стање се сматра критичним.
Иако су жртве насиља, двојица повријеђених мушкараца за сада не износе детаље пребијања.
Према сазнањима, они су током иницијалног разговора са полицијом одбили да открију тачну локацију на којој је дошло до сукоба, као и да идентификују особе које су им нанијеле повреде.
О овом инциденту одмах је обавијештено надлежно јавно тужилаштво.
Занимљивости
Полиција тренутно предузима све неопходне мјере на терену како би се реконструисао догађај.
"Патролне јединице обилазе потенцијалне локације у Земун пољу у потрази за траговима крви или материјалним доказима. Узимају се снимци са сигурносних камера са приватних објеката и уличних раскрсница. Испитују се потенцијални свједоци и лица из окружења повријеђених како би се утврдио мотив сукоба. Истрага је у току, а фокус је на идентификацији нападача упркос недостатку информација од стране оштећених", каже извор близак истрази, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
30
15
23
15
19
15
18
15
17
Тренутно на програму