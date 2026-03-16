Сарајлија обећавао да ће скинути црну магију, па узео 55.000 КМ

Аутор:

АТВ

16.03.2026

13:52

Фото: Pexels

Сарајлија М.Р. ухапшен је због сумње да је жену из Фоче преварио за чак 55.000 КМ јер јој је мјесецима обећавао да ће са ње и њене породице скинути „црну магију“.

Превара је трајала од почетка јула прошле године до 13. марта 2026. године.

Из ПУ Фоча потврдили су за Провјерено.инфо да је осумњичени ухапшен 13. марта, пише Провјерено.инфо.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва, који се изјаснио да је ријеч о кривичном дјелу превара.

Полиција наставља рад на документовању предмета.

