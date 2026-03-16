16.03.2026

13:47

Суд у Москви изрекао казну од 35 милиона рубаља друштвеној мрежи Телеграм
Друштвена мрежа Телеграм је кажњена са 35 милиона рубаља због тога што није уклонила садржај који је забрањен у Русији, пренели су данас руски медији.

Окружни суд у Москви прогласио је апликацију за размену порука Телеграм кривом због тога што није уклонила садржај који је забрањен у Русији и изрекао је административну казну у износу од 35 милиона рубаља (око 370.000 евра), преноси руска агенција Интерфакс.

У судској пресуди се наводи да је апликација Телеграм крива по пет тачака оптужнице због "неуклањања информација или интернет страница које садрже позиве на екстремистичке активности, материјале са порнографским сликама малолетника и/или огласе за регрутовање малолетника за учешће у порнографским догађајима".

Прес-служба Роскомнадзора (РКН) саопштила је 10. фебруара да Телеграм, чије је пословање у Русији први пут ограничено у августу прошле године и даље не поштује руско законодавство.

У саопштењу се наводи да ће услуге ове друштвене мреже бити додатно ограничене "како би се осигурала усклађеност са руским законодавством и обезбиједила заштита грађана".

Посљедњих година, највећи интернет сервиси као што су Гугл, Епл, Телеграм, Фејсбук, Твитер, ТикТок и Фондација Викимедија, више пута су позвани на одговорност у Русији због тога што нису уклањали забрањене садржаје.

