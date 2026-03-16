Одређен притвор осумњиченом за пљачку коцкарнице у Дервенти

16.03.2026
13:21
Окружни суд у Добоју одредио је једномјесечни притвор Слађану Станојевићу из Дервенте осумњиченом за разбојништво над радником коцкарнице коме је, уз пријетњу пиштољем, украо 9.000 КМ пазара.
У суду наводе да се осумњиченом на терет ставља да је у петак 13. марта око четири часа ујутро маскиран дошао до аутомат клуба.
”Уз пријетњу пиштољем раднику клуба И.М. наредио је да легне на под, што је оштећени и учинио и легао потрбушке. Потом га је питао гдје је новац, да би му радник рекао да се налази у првој и другој ладици у шанку, одакле је осумњичени узео и присвојио 9.045 КМ”, саопштио је Окружни суд у Добоју.
Додају да је осумњиченом притвор одређен због нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће боравком на слободи осумњичени поновити исто или слично кривично дјело, за које је запријећена казна од пет до 15 година затвора.
