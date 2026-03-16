Незгода на мјесту гдје је страдао брат Дарка Лазића: Повријеђен мотоциклиста

АТВ

16.03.2026

12:45

Незгода на мјесту гдје је страдао брат Дарка Лазића: Повријеђен мотоциклиста
У насељу Белотић на путу Ваљево-Шабац јутрос је дошло до саобраћајне незгоде у којој је повријеђен мотоциклиста.

Удес се догодио када је дошло до контакта између мотоцикла и камиона.

Како Тан‌југ сазнаје, мотоциклиста је превезен у болницу и констатоване су му лаке тјелесне повреде.

Подсјетимо, прије пет дана у насељу Белотић је погинуо рођени брат познатог пјевача Дарка Лазића, Драган, преноси Ало.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Србија

Дарко Лазић

Брат Дарка Лазића

