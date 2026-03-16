Незгода на мјесту гдје је страдао брат Дарка Лазића: Повријеђен мотоциклиста

У насељу Белотић на путу Ваљево-Шабац јутрос је дошло до саобраћајне незгоде у којој је повријеђен мотоциклиста.

Удес се догодио када је дошло до контакта између мотоцикла и камиона.

Како Тан‌југ сазнаје, мотоциклиста је превезен у болницу и констатоване су му лаке тјелесне повреде.

Подсјетимо, прије пет дана у насељу Белотић је погинуо рођени брат познатог пјевача Дарка Лазића, Драган, преноси Ало.