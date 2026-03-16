Logo
Large banner

Жена пронашла тијела сина и мужа, у току увиђај!

Аутор:

Огњен Матавуљ

16.03.2026

11:36

Коментари:

0
Тијела оца и сина пронађена су јутрос у породичној кући у Бијељини и према незваничним информацијама ради се о убиству и самоубиству.

Како је потврђено за АТВ тијела је затека мајка, односно супруга преминулих мушкараца.

”На оба тијела су видљиве повреде од ватреног оружја и прелиминарне информације указују да је син пуцао у оца, а потом извршио самоубиство. У току је рад на утврђивању свих околности ове трагедије”, каже извор АТВ-а.

Портпарол ПУ Бијељина Тања Ковачевић потврдила је да су у породичној кући у Бијељини пронађена тијела двојице мушкараца, те да је у току увиђај.

На лицу мјеста се налазе полиција, љекар мртвозорник, као и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. Више информација биће познато након увиђаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Убиство и самоубиство Бијељина

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner