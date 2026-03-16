Жена пронашла тијела сина и мужа, у току увиђај!

Аутор:Огњен Матавуљ
16.03.2026
Тијела оца и сина пронађена су јутрос у породичној кући у Бијељини и према незваничним информацијама ради се о убиству и самоубиству.
Како је потврђено за АТВ тијела је затека мајка, односно супруга преминулих мушкараца.
”На оба тијела су видљиве повреде од ватреног оружја и прелиминарне информације указују да је син пуцао у оца, а потом извршио самоубиство. У току је рад на утврђивању свих околности ове трагедије”, каже извор АТВ-а.
Портпарол ПУ Бијељина Тања Ковачевић потврдила је да су у породичној кући у Бијељини пронађена тијела двојице мушкараца, те да је у току увиђај.
На лицу мјеста се налазе полиција, љекар мртвозорник, као и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. Више информација биће познато након увиђаја.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
