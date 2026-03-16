Logo
Large banner

Бањалучанин претукао човјека на улици, Которварошанин жену у кафићу

Аутор:

АТВ

16.03.2026

11:25

Коментари:

0
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука ухапсили су јуче П.К. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело "Тјелесна повреда“.

Он се сумњичи се да је након неспоразума у саобраћају физички напало мушкарца.

Испитивањем на присуство алкохола код лица П.К. утврђено је присуство од 1,87 г/кг алкохола у организму.

Претукао жену у кафићу

Истог дана у Бањалуци је ухапшен и Которварошанин М.М, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "Тјелесна повреда“.

Наведено лице сумњичи се да је истог дана око 04,20 часова у угоститељском објекту у Бањалуци физички напало жену из Бањалуке.

Испитивањем на присуство алкохола код М.М. утврђено је присуство од 3,80 промила алкохола у организму.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Насиље

napad

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner