Бањалучанин претукао човјека на улици, Которварошанин жену у кафићу

АТВ
16.03.2026
11:25
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука ухапсили су јуче П.К. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело "Тјелесна повреда“.
Он се сумњичи се да је након неспоразума у саобраћају физички напало мушкарца.
Испитивањем на присуство алкохола код лица П.К. утврђено је присуство од 1,87 г/кг алкохола у организму.
Истог дана у Бањалуци је ухапшен и Которварошанин М.М, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "Тјелесна повреда“.
Наведено лице сумњичи се да је истог дана око 04,20 часова у угоститељском објекту у Бањалуци физички напало жену из Бањалуке.
Испитивањем на присуство алкохола код М.М. утврђено је присуство од 3,80 промила алкохола у организму.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму