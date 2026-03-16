Погледајте привођење ухапшеног због 6 кила дроге

Аутор:АТВ
16.03.2026
10:40
Коментари:0
Билећанин М.В. ухапшен је у недјељу, 15. марта, због сумње да је починио кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.
Полиција је током акције претресла кућу коју он користи, помоћне објекте и аутомобил, те том приликом пронашла и заплијенила велику количину дроге.
"Претресом куће, окућнице, помоћних просторија и путничког аутомобила марке пежо које користи наведено лице, пронађено је и привремено одузето 6,316 килограма зељасте биљне материје која својим морфолошким карактеристикама асоцира на опојну дрогу марихуану – сканк, пет стабљика у 'ПВЦ' саксијама које својим морфолошким карактеристикама асоцирају на индијску конопљу и мобилни телефон", истакли су у Полицијској управи Требиње.
Ухапшени је спроведен у полицијску станицу у Билећу, а привођење погледајте у приложеном видеу.
