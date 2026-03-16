Logo
Large banner

Погледајте привођење ухапшеног због 6 кила дроге

Аутор:

АТВ

16.03.2026

10:40

Коментари:

0
Хапшење у Билећи
Фото: Screenshot

Билећанин М.В. ухапшен је у недјељу, 15. марта, због сумње да је починио кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.

Полиција је током акције претресла кућу коју он користи, помоћне објекте и аутомобил, те том приликом пронашла и заплијенила велику количину дроге.

"Претресом куће, окућнице, помоћних просторија и путничког аутомобила марке пежо које користи наведено лице, пронађено је и привремено одузето 6,316 килограма зељасте биљне материје која својим морфолошким карактеристикама асоцира на опојну дрогу марихуану – сканк, пет стабљика у 'ПВЦ' саксијама које својим морфолошким карактеристикама асоцирају на индијску конопљу и мобилни телефон", истакли су у Полицијској управи Требиње.

Ухапшени је спроведен у полицијску станицу у Билећу, а привођење погледајте у приложеном видеу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner