Сувозач тешко повријеђен у несрећи код Зворника

16.03.2026
10:21
Сувозач у аутомобилу "нисан" чији су иницијали В.Л. тешко је повријеђен у саобраћајној незгоди у зворничком насељу Роћевић и превезен у Болницу Зворник ради указивања љекарске помоћи, саопштено је из зворничке Полицијске управе.
У овој саобраћајној незгоди учествовали су аутомобили "голф" којим је управљао М.В. из Зворника и "нисан" за чијим је управљачем био Н.М. из Бијељине.
Увиђај је извршила полиција, док ће против лица М.В. бити поднесен захтјева за покретање прекршајног поступка надлежном суду.
Зворничка полиција уручила је прекршајне налоге жени М.М. и мушкарцу М.Ј, обоје из Зворника, због почињеног прекршаја из области јавног реда и мира.
Полицијској станици Зворник пријављено је да је на локалном путу на подручја града дошло до нарушавања јавног реда и мира међусобним вријеђањем између наведених лица.
Мушкарац Ј.М. из Зворника је ухапшен јер је пијан у својству возача учествовао у саобраћају.
Извршеним алкотестирањем код њега је утврђено присуство алкохола у организму у количини од 1,90 промила, те је прекршајно санкционисан.
