Logo
Large banner

Два полицајца ухапшена због злоупотребе положаја

Извор:

СРНА

16.03.2026

10:10

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Два полицијска службеника ухапшена су због сумње да су омогућавала улазак у Србију страним држављанима који спадају у ризичну групу, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.

Они се сумњиче да су починили кривично дјело злоупотреба службеног положаја и трговина утицајем.

Сумња се да су двојица запослених у Станици граничне полиције Београд у дужем периоду без преходних провјера о испуњавању услова омогућавали улазак у Србију страним држављанима који спадају у ризичну групу.

Ријеч је особама које имају кипарске боравишне дозволе, а којима су двојица полицијских службеника омогућавали да наставе пут ка европским државама, избјегавајући да им се одбије улазак у сладу са Законом странцима.

Сумња се да су двојица припадника београдске станице граничне полиије, заједно са још три лица која су, такође, ухапшена, ризичним страним држављанима омогућавали и превоз и смјештај, уз новчану накнаду.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичне пријаве, бити приведени Вишем тужилаштву у Београду.

Подијели:

Тагови :

злоупотреба положаја

Полиција

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner