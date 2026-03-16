Два полицајца ухапшена због злоупотребе положаја

16.03.2026
10:10
Два полицијска службеника ухапшена су због сумње да су омогућавала улазак у Србију страним држављанима који спадају у ризичну групу, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.
Они се сумњиче да су починили кривично дјело злоупотреба службеног положаја и трговина утицајем.
Сумња се да су двојица запослених у Станици граничне полиције Београд у дужем периоду без преходних провјера о испуњавању услова омогућавали улазак у Србију страним држављанима који спадају у ризичну групу.
Ријеч је особама које имају кипарске боравишне дозволе, а којима су двојица полицијских службеника омогућавали да наставе пут ка европским државама, избјегавајући да им се одбије улазак у сладу са Законом странцима.
Сумња се да су двојица припадника београдске станице граничне полиије, заједно са још три лица која су, такође, ухапшена, ризичним страним држављанима омогућавали и превоз и смјештај, уз новчану накнаду.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичне пријаве, бити приведени Вишем тужилаштву у Београду.
