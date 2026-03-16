Орбан: Наши синови неће умирати за туђе интересе

16.03.2026

10:07

Премијер Мађарске Виктор Орбан
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да Будимпешта неће слати своје трупе у сукоб у Украјини и да је неће застрашити пријетње и уцјене кијевског режима.

"Ми Мађари знамо шта је рат, али то није судбина коју желимо нашој дјеци, не желимо да мајке наше дјеце сахрањују своје синове на туђој земљи и под туђом заставом", рекао је Орбан у видео-поруци на "Иксу".

Он је навео да је вријеме је да Брисел и Кијев схвате да Будимпешта неће слати своје војнике да гину за туђе интересе.

"Наши синови неће умирати за Украјину - живјеће за Мађарску. Нећемо жртвовати наше синове за туђи рат", рекао је Орбан.

Он се осврнуо на пријетње украјинског предсједника Владимира Зеленског упућене мађарској Влади и њеним званичницима, као и на прекид протока преко нафтовода "Дружба".

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Будимпешта неће подржати санкције док ''Дружба'' не буде оперативна

"Видите ли, Украјинци? Видиш ли, Зеленски? Ово је Мађарска. Мислиш да нас можеш заплашити блокадом протока нафте, уцјенама и пријетњама нашим лидерима? Уразуми се и престани са тиме", поручио је мађарски премијер.

Он је напоменуо да се свако ко жели да сломи Мађарску "морао пробудити много раније, стотинама година раније".

Више из рубрике

Вјештачка интелигенција послала невину баку у затвор

Свијет

Вјештачка интелигенција послала невину баку у затвор

5 ч

0
Израел Иран напад

Свијет

Огласио се Иран: Нисмо тражили преговоре

5 ч

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Будимпешта неће подржати санкције док ''Дружба'' не буде оперативна

5 ч

0
снијег америка

Свијет

Упозорење за више од 100 милиона људи на зимску олују

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

37

Ученик ветерине постао игуман! Једина школа гдје ђаци екскурзије замјењују праксом у Хиландару

15

30

Огласила се бањалучка полиција о наводном пресретању дјеце у Пријечанима

15

23

Каран: Минић ће поново бити премијер

15

19

ТикТок и Мета су намјерно ширили штетан садржај

15

18

Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно

