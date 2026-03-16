Орбан: Наши синови неће умирати за туђе интересе

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да Будимпешта неће слати своје трупе у сукоб у Украјини и да је неће застрашити пријетње и уцјене кијевског режима.
"Ми Мађари знамо шта је рат, али то није судбина коју желимо нашој дјеци, не желимо да мајке наше дјеце сахрањују своје синове на туђој земљи и под туђом заставом", рекао је Орбан у видео-поруци на "Иксу".
Он је навео да је вријеме је да Брисел и Кијев схвате да Будимпешта неће слати своје војнике да гину за туђе интересе.
"Наши синови неће умирати за Украјину - живјеће за Мађарску. Нећемо жртвовати наше синове за туђи рат", рекао је Орбан.
Он се осврнуо на пријетње украјинског предсједника Владимира Зеленског упућене мађарској Влади и њеним званичницима, као и на прекид протока преко нафтовода "Дружба".
"Видите ли, Украјинци? Видиш ли, Зеленски? Ово је Мађарска. Мислиш да нас можеш заплашити блокадом протока нафте, уцјенама и пријетњама нашим лидерима? Уразуми се и престани са тиме", поручио је мађарски премијер.
Он је напоменуо да се свако ко жели да сломи Мађарску "морао пробудити много раније, стотинама година раније".
