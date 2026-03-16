Огласио се Иран: Нисмо тражили преговоре

Ирански министар вањских послова Абас Арагчи рекао је да Техеран није тражио прекид ватре или преговоре.
У интервјуу за "CBS News", Арагчи је рекао: "Никада нисмо тражили прекид ватре, а нисмо чак ни тражили преговоре."
Додао је да је Иран спреман бранити се "колико год буде потребно" док се Доналд Трамп не увјери да је "рат нелегитиман и да у њему нема побједе".
"Довољно смо јаки и не видимо разлога за разговор с Американцима", рекао је.
Арагчи је такође рекао да Иран циља "само америчку имовину, америчке објекте и америчке војне базе".
Додао је да се територија у земљама Перзијског залива користи за покретање напада на Иран, рекавши да постоје "многи примјери" за то, преноси "MiddleEastMonitor".
