Трамп: Вашингтон нема обавезу да помаже Кијеву

16.03.2026

09:15

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Jon Cherry

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Сједињене Државе немају обавезу да помажу савезницима из НАТО-а у подршци Украјини.

"Имамо нешто што се зове НАТО. Били смо веома љубазни. Нисмо морали да им помажемо око Украјине", рекао је Трамп у интервјуу за "Фајненшл тајмс".

Додјела Оскара Једна битка за другом

Култура

Тријумф филма "Једна битка за другом" на додјели Оскара

Он је додао да је "Украјина је хиљадама километара далеко" и да су САД већ довољно помогле.

Амерички предсједник је раније рекао да Вашингтон жели прекид сукоба у Украјини и да је заинтересован за сарадњу са Москвом и Кијевом након завршетка непријатељстава.

Доналд Трамп

Kijev

Прочитајте више

Додјела Оскара Једна битка за другом

Култура

Тријумф филма "Једна битка за другом" на додјели Оскара

53 мин

0
Лидија Бачић

Сцена

Видео запалио мреже: Лидија Бачић у доњем вешу пере плочице

59 мин

0
Нафта

Економија

Нафта достигла цијену од скоро 105 долара по барелу

1 ч

0
Банковна картица, Мастеркард

Економија

Плаћате картицом? Једна ствар је забрањена

1 ч

0

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Преговарамо са седам држава о обезбјеђивању Ормуског мореуза

2 ч

0
Да ли бисте се одрекли вожње за 25.000 евра? Више од 100 младих је већ рекло "да"

Свијет

Да ли бисте се одрекли вожње за 25.000 евра? Више од 100 младих је већ рекло "да"

2 ч

0
Мистериозни случај нестанка дјевојке: Истрчала из стана, иза ње остао траг крви

Свијет

Мистериозни случај нестанка дјевојке: Истрчала из стана, иза ње остао траг крви

2 ч

0
Напад на Дубаи

Свијет

У току пресретање иранских дронова и ракета у УАЕ, преусмјерени летови у Дубаију

2 ч

0

