Трамп: Вашингтон нема обавезу да помаже Кијеву

16.03.2026
09:15
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Сједињене Државе немају обавезу да помажу савезницима из НАТО-а у подршци Украјини.
"Имамо нешто што се зове НАТО. Били смо веома љубазни. Нисмо морали да им помажемо око Украјине", рекао је Трамп у интервјуу за "Фајненшл тајмс".
Он је додао да је "Украјина је хиљадама километара далеко" и да су САД већ довољно помогле.
Амерички предсједник је раније рекао да Вашингтон жели прекид сукоба у Украјини и да је заинтересован за сарадњу са Москвом и Кијевом након завршетка непријатељстава.
