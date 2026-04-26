Хладни туш за празнике: Метеоролог најавио нагли пад температуре и снијег

Аутор:АТВ
Коментари:0
У нашем региону ће до сриједе бити углавном суво, али нас у наредном периоду очекује наоблачење, док је у појединим крајевима најављен чак и снијег.
Вечерњи прорачуни повећали су очекивану количину кише за југоисток региона, а релативно хладно вријеме задржаће се све до седмог маја, објавио је метеоролог Марко Чубрило.
Данас нас очекује пролазно повећање облачности без кише, али ће од средине дана на сјевероистоку дувати јак сјеверозападни вјетар. Биће релативно топло, посебно у залеђу Јадрана, док ће на сјеверу током дана мало захладити. Максималне дневне температуре кретаће се од осамнаест степени на сјеверу до око двадесет седам степени Целзијуса на југу Херцеговине. Почетком сљедеће седмице остаје суво, али свјежије, са максимумима од тринаест до деветнаест степени.
"Од сриједе се очекује спуштање хладног ваздуха који ће донијети наоблачење са кишом, прво на сјеверозападу, а у четвртак и у осталим предјелима. Падавине ће углавном бити слабе и пролазне. Ипак, према ЕЦМВФ моделу, на југоистоку региона очекује се значајнија количина талога, између петнаест и педесет милиметара", истиче Чубрило.
Са повећањем падавина, планински дијелови југоистока Србије и сјевера Црне Горе имају повећану вјероватноћу за снијег. Око двадесет деветог априла биће веома хладно уз максимуме од само пет до тринаест степени.
"Око првог маја постојаће ризик од појаве касног мраза, што ће зависити од вјетровитости и густине облачности", наводи се у објави.
Блаже отопљење, према тренутним прорачунима, можемо очекивати тек послије седмог маја.
