Руска ПВО оборила више од 200 украјинских дронова

26.04.2026 11:54

Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Руска војска је током претходне ноћи пресрела и уништила 203 украјинска дрона изнад територије Руске Федерације, саопштило је Министарство одбране Русије.

Како се прецизира, украјински дронови уништени су изнад Белгородске, Брјанске, Вологодске, Владимирске, Вороњежске, Калушке, Липецке, Новгородске, Ростовске, Рјазањске, Смоленске, Тамбовске, Тверске, Јарославске и Московске области, као и изнад Републике Крим и Црног мора.

"Усљед напада дроновома оштећен је цевовод за сумпорну киселину под високим притиском у азотном комплексу Амонијак-3 компаније 'Апатит'. Није било пожара. Мерења квалитета ваздуха показала су да није прекорачена максимално дозвољена концентрација", написао је гувернер Вологодске овласти губернатор Георгиј Филимонов на Телеграму, и додао, да је цурење опасних хемијских супстанци заустављено.

Пет особа је је задобило опекотине и они су хоспитализовани. Један од повријеђених се налази у тешком стању.

Тешка ноћ била је и у Севастопољу, гдје је од посљедица украјинског напада једна особа погинула, док су још четири цивила рањена, саопштио је гувернер Михаил Развожајев на платформи Макс.

Он је додао да су у нападима ове ноћи оштећене 34 стамбене зграде и 17 приватних кућа, док је једном од мета напада била болница у Севастопољу.

"На одјељењу за кардиологију разбијена су два прозора. Болница ради нормално", наводи се у саопштењу.

Министарство одбране Руске Федерације је више пута истицало да, као одговор на нападе украјинских снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем, преноси РТ Балкан.

