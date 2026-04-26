Ко је мистериозни гост из Хилтона? Смирено вечерао док је Трамп евакуисан

Снимак госта који смирено вечера усред пуцњаве и хаоса у хотелу Вашингтон Хилтон постао је вирални хит са милионима прегледа на мрежи Икс.
На друштвеној мрежи Икс масовно се дијели снимак са вечере дописника Бијеле куће који је у кратком року прегледан милионима пута, а приказује мушкарца који смирено вечера усред потпуног хаоса. Инцидент се догодио у хотелу Вашингтон Хилтон током уживо преноса канала Си-Ен-Ен, након што је дошло до пуцњаве у којој је рањен агент тајне службе.
الناس في حالة ذعر، ورجل مسن يأكل بهدوء غير مبالٍ بما يحدث. pic.twitter.com/qhbw5d4mdB— محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) April 26, 2026
Иако је догађају присуствовало 2.600 званица, пуцњава је изазвала општу панику; људи су тражили заклон испод столова, док је обезбјеђење хитно евакуисало високе званичнике. Док је већина присутних бјежала из дворане, непознати мушкарац је остао на свом мјесту, потпуно фокусиран на оброк као да се ништа не дешава.
Његова смиреност док су други око њега били у страху под столовима фасцинирала је кориснике мреже Икс, гдје је снимак уз опис „Мој човјек” прикупио скоро пет милиона прегледа. Иначе, хотел Хилтон има историју безбједносних инцидената, с обзиром на то да је управо на том мјесту 1981. године покушан атентат на тадашњег предсједника Роналда Регана, преноси Провјерено.
