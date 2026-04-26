Logo
Large banner

Цвијановић о нападу на Трампа: Насиље не смије бити средство политичке борбе

Аутор:

АТВ
26.04.2026 11:23

Коментари:

0
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, најоштрије је осудила оружани напад на предсједника САД-а Доналда Трампа, поручивши да насиље никада не може бити прихватљиво средство политичке борбе.

Цвијановићева је истакла да ју је вијест о нападу на Трампа, његову породицу и сараднике истински запрепастила.

"Најоштрије осуђујем овај ужасни чин. Добра околност је што нападач није успио у својој намјери и што нико није погинуо у овом подмуклом нападу", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи „Икс“.

Цвијановић је изразила наду у брз опоравак рањеног припадника обезбјеђења, наглашавајући да су овакви напади недопустиви у савременом свијету.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner