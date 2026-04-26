Цвијановић о нападу на Трампа: Насиље не смије бити средство политичке борбе

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, најоштрије је осудила оружани напад на предсједника САД-а Доналда Трампа, поручивши да насиље никада не може бити прихватљиво средство политичке борбе.
Цвијановићева је истакла да ју је вијест о нападу на Трампа, његову породицу и сараднике истински запрепастила.
"Најоштрије осуђујем овај ужасни чин. Добра околност је што нападач није успио у својој намјери и што нико није погинуо у овом подмуклом нападу", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи „Икс“.
Запрепастила ме вијест о оружаном нападу на предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа, његову породицу и сараднике. Најоштрије осуђујем овај ужасни чин. Добра околност је што нападач није успио у својој намјери и што нико није погинуо у овом подмуклом нападу. Надам…— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) April 26, 2026
Цвијановић је изразила наду у брз опоравак рањеног припадника обезбјеђења, наглашавајући да су овакви напади недопустиви у савременом свијету.
