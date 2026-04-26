Челници фудбалског клуба доживјели несрећу по повратку са утакмице

26.04.2026 11:06

Фото: МУП Хрватске

Функционери загребачке Локомотиве повријеђени у удесу при повратку са утакмице против Осијека.

У питању су директори Божидар Шикић и Денис Гудасић, а хрватски медији пишу да су повријеђени у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у суботу увече на ауто-путу А3.

Челници загребачког клуба враћали су се са првенственог гостовања у Осијеку (стадион "Опус Арена"), а до удеса је дошло под невјероватним и бизарним околностима. Наиме, на возило у покрету налетио је јелен који је истрчао на коловоз, што је довело до губитка контроле над аутомобилом и тешког судара.

crna ruza in memoriam smrt

Сцена

Преминула млада инфлуенсерка: Њене посљедње ријечи сламају срца

Из клуба су се огласили званичним саопштењем у којем су потврдили детаље драме:

"У суботу, 25. априла, око 22 сата, током повратка у Загреб након утакмице између Осијека и Локомотиве, дошло је до саобраћајне несреће због истрчавања дивљачи на ауто-путу А3. Теже је повријеђен извршни директор Локомотиве Денис Гудасић, који се налази у болници у Славонском Броду, док је лакше повреде задобио директор Божидар Шикић", наводи се у саопштењу.

Срећом, најгоре је избјегнуто и обојица су ван животне опасности.

"Сви су ван животне опасности, а о свим новим информацијама правовремено ћемо обавијестити јавност. Повријеђеним челницима нашег клуба желимо што бржи опоравак", поручили су из клуба са Кајзерице, преноси Телеграф.рс.

Прочитајте више

Преминула млада инфлуенсерка: Њене посљедње ријечи сламају срца

Сцена

Преминула млада инфлуенсерка: Њене посљедње ријечи сламају срца

2 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Република Српска

Обустава исплата за дио пензионера у Српској

2 ч

0
Мистериозни гост смирено вечера током евакуације предсједника САД Доналда Трампа након пуцњаве.

Свијет

Ко је мистериозни гост из Хилтона? Смирено вечерао док је Трамп евакуисан

3 ч

0
Хапшење Кола Томаса Алена осумњиченог за пуцњаву у у хотелу у којем је био предсједник САД-а Доналд Трамп.

Свијет

Погледајте снимак хапшења нападача који је пуцао на Трампово обезбјеђење

3 ч

0

Више из рубрике

Урнебесан кикс голмана из Турске насмијао цијели свијет

Фудбал

Цијели свијет се смије урнебесном киксу голмана

1 д

0
Распоред 31. кола WWin лиге БиХ: Гдје гледати дерби?

Фудбал

Распоред 31. кола WWin лиге БиХ: Гдје гледати дерби?

1 д

0
Да ли ће Италија ипак ићи на Свјетско првенство у фудбалу? Постоји веома реална опција

Фудбал

Да ли ће Италија ипак ићи на Свјетско првенство у фудбалу? Постоји веома реална опција

3 д

0
Ламин Јамал повријеђена излази са терена

Фудбал

Шок за Барселону! Јамал се повриједио на бизаран начин, чека га дужа пауза

3 д

0

