Челници фудбалског клуба доживјели несрећу по повратку са утакмице

Функционери загребачке Локомотиве повријеђени у удесу при повратку са утакмице против Осијека.
У питању су директори Божидар Шикић и Денис Гудасић, а хрватски медији пишу да су повријеђени у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у суботу увече на ауто-путу А3.
Челници загребачког клуба враћали су се са првенственог гостовања у Осијеку (стадион "Опус Арена"), а до удеса је дошло под невјероватним и бизарним околностима. Наиме, на возило у покрету налетио је јелен који је истрчао на коловоз, што је довело до губитка контроле над аутомобилом и тешког судара.
Сцена
Преминула млада инфлуенсерка: Њене посљедње ријечи сламају срца
Из клуба су се огласили званичним саопштењем у којем су потврдили детаље драме:
"У суботу, 25. априла, око 22 сата, током повратка у Загреб након утакмице између Осијека и Локомотиве, дошло је до саобраћајне несреће због истрчавања дивљачи на ауто-путу А3. Теже је повријеђен извршни директор Локомотиве Денис Гудасић, који се налази у болници у Славонском Броду, док је лакше повреде задобио директор Божидар Шикић", наводи се у саопштењу.
Срећом, најгоре је избјегнуто и обојица су ван животне опасности.
"Сви су ван животне опасности, а о свим новим информацијама правовремено ћемо обавијестити јавност. Повријеђеним челницима нашег клуба желимо што бржи опоравак", поручили су из клуба са Кајзерице, преноси Телеграф.рс.
