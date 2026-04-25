Распоред 31. кола WWin лиге БиХ: Гдје гледати дерби?

Суботњи програм биће отворен окршајем између екипа ФК Радник и ФК Рудар на "Градском стадиону" у Бијељини од 18:30 сати.

Оба тима се налазе у жестокој борби за опстанак, те им сваки освојени бод "злата вриједи", а с обзиром да оба тима већ дуго не знају за побједе, данас се очекује тврд сусрет и без много љепоте у игри, али и са много тактике.

Улога главног арбитра припашће Ирфану Пељти, његови помоћници ће бити Моамер Чаушевић и Давор Вукашиновић, четврти судија ће бити Елведин Топузовић, док ће помоћници бити Нихад Љајић и Амир Кадић. Сусрет можете пратити у директном ТВ преносу на Арена Спорт 1 Премиум каналу.

Од 20:45 сати на стадиону "Грбавица" биће одигран дерби 31. кола између екипа ФК Жељезничар и ФК Вележ.

Окршај старих ривала долази у тренутку када Жељезничар поправља своју форму, али и док Вележ веома сигурно држи четврто мјесто на табели на које "Плави" атакују, надајући се да би их оно могло одвести у Европу идуће сезоне. Традиционално сусрети ова два тима привлаче много пажње и права су фудбалска посластица за навијаче, па нема сумње да ће тако бити и вечерас на "Грбавици".

Главни судија овог сусрета биће Драган Петровић, његови помоћници ће бити Сретен Удовичић и Дејан Стјепановић, четврти судија ће бити Немања Алексић, док ће у ВАР соби бити Милош Гиговић и Небојша Жугић. Утакмицу у директном ТВ преносу можете пратити на Арена Спорт 1 Премиум каналу.

У недјељу, 26. априла, на распореду су три преостала сусрета 31. кола, а састају се Борац - Слога (17:30), Широки Бријег - Зрињски (19:30) и Посушје - Сарајево (19:45).