Logo
Large banner

Распоред 31. кола WWin лиге БиХ: Гдје гледати дерби?

Аутор:

АТВ
25.04.2026 08:49

Коментари:

0
Распоред 31. кола WWin лиге БиХ: Гдје гледати дерби?
Фото: АТВ

Данас, 25. априла, утакмицама 31. кола биће настављено такмичење у оквиру фудбалске WWin лиге Босне и Херцеговине.

Суботњи програм биће отворен окршајем између екипа ФК Радник и ФК Рудар на "Градском стадиону" у Бијељини од 18:30 сати.

ГП Доња Градина

Друштво

Огромне колоне на улазу у БиХ: Гужве на два прелаза

Оба тима се налазе у жестокој борби за опстанак, те им сваки освојени бод "злата вриједи", а с обзиром да оба тима већ дуго не знају за побједе, данас се очекује тврд сусрет и без много љепоте у игри, али и са много тактике.

Улога главног арбитра припашће Ирфану Пељти, његови помоћници ће бити Моамер Чаушевић и Давор Вукашиновић, четврти судија ће бити Елведин Топузовић, док ће помоћници бити Нихад Љајић и Амир Кадић. Сусрет можете пратити у директном ТВ преносу на Арена Спорт 1 Премиум каналу.

Амила и Џена Гаџун

Друштво

Потресне ријечи мајке Џене Гаџун: Престаните убијати дјецу

Од 20:45 сати на стадиону "Грбавица" биће одигран дерби 31. кола између екипа ФК Жељезничар и ФК Вележ.

Окршај старих ривала долази у тренутку када Жељезничар поправља своју форму, али и док Вележ веома сигурно држи четврто мјесто на табели на које "Плави" атакују, надајући се да би их оно могло одвести у Европу идуће сезоне. Традиционално сусрети ова два тима привлаче много пажње и права су фудбалска посластица за навијаче, па нема сумње да ће тако бити и вечерас на "Грбавици".

Полиција

Свијет

Стравичан судар камиона и аутобуса: Једно мртво, 20 повријеђених

Главни судија овог сусрета биће Драган Петровић, његови помоћници ће бити Сретен Удовичић и Дејан Стјепановић, четврти судија ће бити Немања Алексић, док ће у ВАР соби бити Милош Гиговић и Небојша Жугић. Утакмицу у директном ТВ преносу можете пратити на Арена Спорт 1 Премиум каналу.

У недјељу, 26. априла, на распореду су три преостала сусрета 31. кола, а састају се Борац - Слога (17:30), Широки Бријег - Зрињски (19:30) и Посушје - Сарајево (19:45).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

31. коло WWin лиге БиХ

Жељезничар Вележ

Премијер лига БиХ

Радник Рудар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Да ли ће Италија ипак ићи на Свјетско првенство у фудбалу? Постоји веома реална опција

Фудбал

Да ли ће Италија ипак ићи на Свјетско првенство у фудбалу? Постоји веома реална опција

2 д

0
Ламин Јамал повријеђена излази са терена

Фудбал

Шок за Барселону! Јамал се повриједио на бизаран начин, чека га дужа пауза

2 д

0
Ђанлуиђи Буфон на терену прије меча БиХ Италија у Зеници

Фудбал

Буфон и даље не може да прежали пораз од БиХ: "Лакше бих повјеровао да ћу видјети 1000 ванземаљаца"

2 д

0
Нијемци открили: Џеко покидао лигаменте рамена

Фудбал

Нијемци открили: Џеко покидао лигаменте рамена

3 д

0

  • Најновије

12

16

У погребном предузећу оскрнављено преко 200 тијела: Породице у урнама добијале цемент

12

05

Замјеник министра иностраних послова Русије упутио саучешће Додику

12

04

Дјечаку Виктору који је хеклањем одушевио Србију учињена велика неправда

11

56

Шта је заправо на новом интимном снимку Даре Бубамаре

11

52

Трик за блиставо чисте прозоре: Потребан вам је само омекшивач

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner