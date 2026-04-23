Logo
Large banner

Да ли ће Италија ипак ићи на Свјетско првенство у фудбалу? Постоји веома реална опција

Аутор:

АТВ
23.04.2026 08:17

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Изасланик Доналда Трампа затражио је од ФИФА-е да Иран буде замијењен Италијом на предстојећем Свјетском првенству, објавио је у сриједу Фајненшл тајмс.

Овај приједлог наводно представља покушај да се поправе односи између Трампа и италијанске премијерке Ђорђе Мелони, након захлађења изазваног критикама америчког предсједника на рачун папе Лава поводом рата са Ираном, наводи лист позивајући се на изворе упознате са ситуацијом.

"Потврђујем да сам предложио Трампу и предсједнику ФИФА-е Ђанију Инфантину да Италија замијени Иран на Свјетском првенству. Као рођени Италијан, сан ми је да видим 'Азуре' на турниру који се одржава у САД. Са четири титуле, они имају историју која оправдава њихово учешће", изјавио је специјални изасланик САД Паоло Замполи за "Фајненшл тајмс" (ФТ).

Бијела кућа, ФИФА, ФС Италије ни ФС Ирана Иран нису одмах одговорили на упите агенције Ројтерс за коментар.

Италија је у марту доживјела велики шок, пошто се репрезентација није пласирала на Свјетско првенство трећи пут заредом, након пораза од БиХ послије пенала у финалу баража квалификација.

ФТ преноси и да је Иран у сриједу саопштио да је спреман за турнир и да планира да учествује, али Ројтерс није могао независно да потврди ту информацију.

Иран је раније у априлу навео да ће коначну одлуку о учешћу на Мундијалу донијети тек након одговора ФИФА о евентуалном премјештању њихових утакмица из САД у Мексико.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Италија

Свјетско првенство 2026

Паоло Замполи

Доналд Трамп

Иран

Коментари (0)
Large banner

