Буфон и даље не може да прежали пораз од БиХ: "Лакше бих повјеровао да ћу видјети 1000 ванземаљаца"

Легендарни Ђанлуиђи Буфон је прошлог мјесеца обављао функцију шефа делегације репрезентације Италије у периоду када је овај национални тим доживио нови болан ударац - пораз у баражу за Свјетско првенство од БиХ.
Након извођења пенала, Змајеви су славили резултатом 4:1 и оставили Италијане без пласмана на Мундијал, а утисци послије пораза у Зеници и данас остају јаки.
Овај неуспјех само је наставио низ разочарања који прати италијански фудбал већ годинама. Италија је остала без пласмана и на Свјетско првенство 2018. након пораза од Шведске, што је тада означило и крај репрезентативне каријере Буфона. Нови шок услиједио је 2022, када је селекција Италије елиминисана од Сјеверне Македоније и поново остала без наступа на највећој свјетској сцени, преноси Мондо.
Кад се све сабере или одузме– Буфон није крио разочарање због посљедњег неуспјеха.
– Била је то болна страница за италијански фудбал и за мене лично. Да ми је неко прије 12 година рекао да ће се ово догодити, лакше бих повјеровао да ћу видјети хиљаду ванземаљаца око себе него Италију која неће изборити пласман на три узастопна велика турнира. Али то је наша реалност – рекао је Буфон, па додао:
– Да бисмо кренули напријед, морамо разумјети зашто имамо потешкоће. Промјене су неопходне. Ако јасно сагледамо ситуацију, имамо потенцијал за бољу будућност. Међутим, ако негирамо проблем, он ће увијек остати присутан – истакао је.
Искусни Италијан је потом издвојио и главне разлоге пада вољеног тима.
– Први је глобализација, данас су све репрезентације много конкурентније и просјечан ниво игре је значајно порастао. Други разлог је тактички аспект – прије 15 година били смо надмоћни у том сегменту, што више није случај. И треће, иако имамо квалитетне играче, недостаје нам истински креативни геније попут Роберта Бађа, Александра дел Пјера или Франческа Тотија, играча који су правили разлику и доносили побједе – закључио је Буфон.
Током богате каријере Буфон је бранио за Парму, Јувентус и Пари Сен Жермен, док је у дресу репрезентације Италије уписао 176 наступа и 2006. освојио титулу свјетског шампиона.
