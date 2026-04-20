Скандал у Другој лиги ФБиХ: Утакмица прекинута послије само 3 минуте игре

20.04.2026 11:51

Фото: АТВ

У фудбалу у БиХ се виђају разне ствари из сезоне у сезону, али овај најновији догађај је попунио ступце рубрике вјеровали или не.

Наиме, у Другој лиги ФБиХ Запад овог викенда између Ромарије из Витеза и Братства из Босанске Крупе.

Екипа из Босанске Крупе је у Витез допутовала са седам фудбалера, да би се након само три минуте један од њих пријавио повреду и није желио наставити меч.

Једино што је преостало главном арбитру на овоме мечу Едину Чаушевићу је да прекине утакмицу која је на крају регистрована службеним резултатом 3:0 за домаћи састав, преноси Меридин спорт.

