Спектакуларан дерби: Сити савладао Арсенал и "пришао" на три бода минуса

19.04.2026 19:25

Фудбалер Ерлинг Халанд на мечу против Арсенала
Фото: Tanjug / AP / Dave Thompson

Сјајну утакмицу су одиграли фудбалери Манчестер Ситија и Арсенала, а на крају су домаћини славили са резултатом 2:1.

Почело је спектакуларно. Прво је Рајан Шерки погодио стативу у 4. минуту. Исти играч је направио "хаос" у шеснаестерцу Арсенала у 16. минуту и довео своју екипу у предност.

Само минут касније стиже поравнање. Кардиналну грешку прави голман Донарума, лоптом погађа Хаверца од кога лопта улази у мрежу.

Гвардиола и Артета

Било је још неколико добрих прилика, али се на полувријеме отишло са тим резултатом.

Сјајно је било и друго полувријеме. Халанд је погодио стативу, а стативом је "узвратио" и Езе.

На трећи погодак се чекало до 65. минута када је Халанд погодио за 2:1.

До краја меча је било неколико добрих прилика на обје стране, али није било промјене резултата.

Овом побједом, Сити је пришао Арсеналу на свега три бода, а има и утакмицу мање.

