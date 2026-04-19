Спектакуларан дерби: Сити савладао Арсенал и "пришао" на три бода минуса

Аутор:АТВ
Коментари:1
Сјајну утакмицу су одиграли фудбалери Манчестер Ситија и Арсенала, а на крају су домаћини славили са резултатом 2:1.
Почело је спектакуларно. Прво је Рајан Шерки погодио стативу у 4. минуту. Исти играч је направио "хаос" у шеснаестерцу Арсенала у 16. минуту и довео своју екипу у предност.
Само минут касније стиже поравнање. Кардиналну грешку прави голман Донарума, лоптом погађа Хаверца од кога лопта улази у мрежу.
Било је још неколико добрих прилика, али се на полувријеме отишло са тим резултатом.
Сјајно је било и друго полувријеме. Халанд је погодио стативу, а стативом је "узвратио" и Езе.
На трећи погодак се чекало до 65. минута када је Халанд погодио за 2:1.
До краја меча је било неколико добрих прилика на обје стране, али није било промјене резултата.
Овом побједом, Сити је пришао Арсеналу на свега три бода, а има и утакмицу мање.
