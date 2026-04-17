Коментари:0
Утакмица сезоне у енглеској Премијер лиги биће одиграна у недјељу од 17:30 сати, када се састају Манчестер Сити и Арсенал.
„Топници“ гостују на Етихаду, гдје ће покушати сачувати предност од шест бодова, с тим да Сити има утакмицу мање.
Меч је најавио шеф стручног штаба „Грађана“ Пеп Гвардиола.
"Ако изгубимо од Арсенала, готово је", рекао је Шпанац.
Након тога су га новинари питали да ли ће играти исто као у финалу Карабао купа, на шта је одговорио:
"Мијењамо план. Сад ћу вам рећи све што ћемо направити", рекао је Гвардиола.
Очекивао се занимљив одговор искусног стручњака.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Најновије
Најчитаније
20
18
20
15
20
12
20
10
20
05
Тренутно на програму