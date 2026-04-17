Гвардиола: Ако изгубимо од Арсенала, готово је

17.04.2026 18:49

Коментари:

0
Пеп Гвардиола
Фото: Таnjug/Martin Rickett/PA via AP

Утакмица сезоне у енглеској Премијер лиги биће одиграна у нед‌јељу од 17:30 сати, када се састају Манчестер Сити и Арсенал.

„Топници“ гостују на Етихаду, гд‌је ће покушати сачувати предност од шест бодова, с тим да Сити има утакмицу мање.

Меч је најавио шеф стручног штаба „Грађана“ Пеп Гвардиола.

"Ако изгубимо од Арсенала, готово је", рекао је Шпанац.

Након тога су га новинари питали да ли ће играти исто као у финалу Карабао купа, на шта је одговорио:

"Мијењамо план. Сад ћу вам рећи све што ћемо направити", рекао је Гвардиола.

Очекивао се занимљив одговор искусног стручњака.

Пеп Гвардиола

Манчестер сити

Арсенал

Енглеска

Прочитајте више

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп: Споразум са Ираном могућ за дан или два

1 ч

0
Ученици бјеже из школе кроз прозор током масакра у Турској

Свијет

Потресно свједочење д‌јевојчице након масакра у школи: "Ушао је и почео да пуца на све, мој друг ме је заштитио својим тијелом"

1 ч

0
Министар за европске интеграције и међународну сарадњу

Република Српска

Министарство покреће кампању „Питајте министра“

1 ч

0
Instagram stori Po standardima GU

Бања Лука

Љубојевић о сјечи стабала: Козметичке смјене не могу надокнадити насталу штету

1 ч

0

Више из рубрике

Fudbalska lopta

Фудбал

Погинуо млади фудбалер, утопио се у језеру

12 ч

0
Фудбалер Лео Меси

Фудбал

Меси купио фудбалски клуб!

1 д

0
Перез ушао у свлачионицу, избацио једног играча па очитао буквицу играчима

Фудбал

Перез ушао у свлачионицу, избацио једног играча па очитао буквицу играчима

1 д

0
Бернардо Силва из Манчестер Ситија избија лопту током утакмице Премијер лиге између Челсија и Манчестер Ситија у Лондону, у недјељу, 12. априла 2026. године.

Фудбал

Бернардо Силва напушта Сити и прелази у Јувентус

1 д

0

