Logo
Large banner

Љубојевић о сјечи стабала: Козметичке смјене не могу надокнадити насталу штету

Аутор:

Марија Милановић
17.04.2026 18:37

Коментари:

0
Фото: Anja Ljubojević/Instagram story/screenshot

Као бомба у Бањалуци одјекнула је вијест да су преко пута тврђаве Кастел на обали Врбаса исјечена деценијама стара стабла укључујући и једну врбу. Симбол града и ријеке по којој носи име нестала је, како каже први човјек Бањалуке Драшко Станивуковић – грешком.

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић рекао је да су стабла на обали Врбаса у оквиру уређења риве посјечена грешком и да ће сви одговорни бити санкционисани.

А шта је са другим стаблима, која су у протеклих шест година посјечена у граду на Врбасу? Ко ће за њих одговарати?

„Бањалука више није град зеленила него је постала град бетона, рупа, гужви и смећа. Нажалост, данас је све супротно од онога по чему је некада била препознатљива. Посебно је скандалозно да се сјеча више од 30 стабала уз обалу проглашава грешком. Уништавање природе не може бити грешка, већ озбиљан пропуст и одговорност оних који управљају градом. Козметичке смјене и наводна утврђивања одговорности не могу надокнадити насталу штету“, казала је за наш портал потпредсједница Народне скупштине Републике Српске, Ања Љубојевић, а која је објавила и једну фотографију саркастичног садржаја на свом Инстаграму под називом: „По стандардима ГУ“.

Ања Љубојевић Инстаграм стори

На горе поменутој фотографији налази се Парк Младен Стојановић, а на коме се могу видјети посјечена стабла. На срећу у овој несрећи, ријеч је о фотомонтажи или можда још једном застрашујућем сценарију, који можемо очекивати, ако се наставе понављати овакве „грешке“.

Подсјећања ради, ово није при пут у протеклих шест година да неко стабло буде посјечено у Бањалуци. Заправо, од приче у кампањи, градоначелника Драшка Станивуковића о очувању зеленила па до сјече стабала и оних стотинама година старих платана, линија је танка, а што је коментарисала и Љубојевићева

„Ово, нажалост, није први пут да Градска управа на челу са Драшком Станивуковићем доноси одлуке које штете Бањалуци. Свједоци смо континуитета самовоље, непоштовања закона и прописа, као и очигледног незнања и незаинтересованости. Градоначелник је већ двије године у непрекидној кампањи, умјесто да се посвети послу за који је изабран, управљању градом и заштити интереса његових грађана“, закључује Љубојевићева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ања Љубојевић

посјечена стабла

Драшко Станивуковић

посјечена врба

посјечено 30 стабала

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

АБА лига: Одлучено да ли ће се вјечити дерби између Звезде и Партизана играти

20

15

Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној Држави Хрватској

20

12

За пуњене паприке даћете више него за килограм телетине: Цијене поврћа све веће

20

10

Лото резултати: Извучени бројеви у 31. колу

20

05

Ко је нови муж Мелине Џиновић? Има 70 година и створио је праву империју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner