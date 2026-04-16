Четири године робије

Аутор:

АТВ
16.04.2026 18:36

Сасјечена стабла врбе на обали Врбаса
Фото: Facebook

Можда Драшко Станивуковић и Градска управа посади још старија стабла на обали Врбаса. Можда "Бањалучка рива" буде боља од "Сплитске риве". Можда, али само можда, знају шта раде..

Преко пута тврђаве Кастел на обали Врбаса исјечена су деценијама стара стабла укључујући и једну врбу, симбол града и ријеке по којој носи име. Све је сасјечено у име "Бањалучке риве", великог пројекта који су изњедрили градски мислиоци.

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић одговорност пребацује на друге. Каже да није било довољно пажње и бриге, што је по њему недопустиво.

Он лично, каже да не може бити присутан на свим градилиштима, због тога одговорност пребацује на други и додаје да је предвиђена садња 50 нових стабала.

Призор који се може видјети довољно је осуђујући, због чега ћемо споменути случај из Енглеске.

У Нортамберланду у Енглеској постојало је дрво Сикамор Геп, познато и као дрво Робина Худа. Ријеч је о стаблу старом 100-120 година и симболу сјевероисточне Енглеске.

Дрво Робина Худа
Дрво је незаконито посјечено 28. септембра 2023. године. Полиција је ухапсила два осумњичена који су оптужени за кривично дјело наношење штете дрвету и сусједном Хадријановом зиду.

Прошле године, 9. маја, осуђену су на четири године и три мјесеца затвора. Четири године и три мјесеца затвора!

Центар за животну средину тражи инспекцију

Центар за животну средину огласио се саопштењем и захтјевом за хитну реакцију инспекције.

"Захтијевамо хитан излазак инспекције на терен, утврђивање одговорних за сјечу стабала, и на увид дозволе и документацију на основу којих су они радови али и претходни радови на локацији Српских Топлица/Шехера и Врућице, и уништење зелених обала обављени".

