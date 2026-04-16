Елек: Очекујем извињење Горици Додик од Станивуковића и ПДП-а

Аутор:АТВ
Коментари:14
Директор предузећа "Сарајево гас" Недељко Елек рекао је да очекује извињење Горици Додик од ПДП-а и Драшка Станивуковића за све што је рекао у ТВ дуелу са предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем.
"Станивуковић је 20 минута држао подигнуту слику Горице Додик и цртао јој мету на челу. Та жена нема никакве везе ни са политиком, ни са буџетом, она је само кћерка Милорада Додика која има свој твитер налог и брани оца", рекао је Елек за РТРС и упитао да ли има ишта нормалније од тога да кћерка брани свог оца.
Он је подсјетио да је у једној емисији са начелником општине Источна Илиџа Маринком Божовићем изнио податак да брат посланика СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Огњена Бодироге ради у овој општини, али се испоставило да то није тачно, те се одмах сутрадан извинио Бодироги и његовој породици.
"Очекујем сада извињење Горици Додик од Станивуковића и ПДП-а. Етикетирали сте жену и ставили њену слику поред Гордана Павловића Гоција, којег никад није срела у животу. И онда креће општи метеж на друштвеним мрежама 'видите шта је мени Додик написао', а држао си му слику дјетета, кћерке 20 минута у прајм тајму са Горданом Павловићем", нагласио је Елек.
