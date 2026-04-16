Свечана академија поводом 20 година рада Агенције за осигурање Српске

Аутор:

АТВ
16.04.2026 12:20

Званичници Српске на свечаној академији поводом 20 година рада Агенције за осигурање Републике Српске
У Бањалуци је почела свечана академија поводом 20 година рада Агенције за осигурање Републике Српске.

Свечаној академији присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, лидер СНСД-а Милорад Додик, као и бројне званице.

Агенција за осигурање Републике Српске основана је Законом о друштвима за осигурање 2006. године и има регулаторну и надзорну функцију с циљем заштите лица која имају право на осигуравајуће покриће и накнаду из осигурања као и добробит индустрије осигурања.

Културни центар Бански двор

Бањалука

Агенције за осигурање РС

Милорад Додик

Саво Минић

