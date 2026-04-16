Кипар уводи забрану друштвених мрежа млађима од 15 година

АТВ
16.04.2026 12:20

Кипар уводи забрану друштвених мрежа млађима од 15 година
Фото: Unsplash

Кипар ће забранити лицима млађим од 15 година да отварају или користе постојеће налоге на друштвеним мрежама, изјавио је кипарски предсједник Никос Христодулидес.

"Влада предузима корак напријед успостављањем границе од 15 година као минималне старосне доби за прављење новог или задржавање постојећег налога на друштвеним мрежама, с циљем заштите наше дјеце и јачања породице", написао је Христодулидес на друштвеним мрежама.

Никозија ће касније ове године увести технологију провјере старости путем државне мобилне апликације "Дигитални грађанин".

Кипар се овим потезом придружио све већем броју земаља ЕУ које уводе обавезну провјеру старости на интернету.

Из Европске комисије је раније саопштено да је апликација за провјеру старости спремна за примјену и да ће ускоро бити доступна грађанима ЕУ.

Све већи број земаља широм свијета настоји да ограничи утицај друштвених мрежа на младе. Од децембра прошле године, Аустралија је забранила лицима млађим од 16 година приступ стриминг платформи "Твич", уз слична ограничења и за остале друштвене мреже.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

