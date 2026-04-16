Кипар уводи забрану друштвених мрежа млађима од 15 година

Кипар ће забранити лицима млађим од 15 година да отварају или користе постојеће налоге на друштвеним мрежама, изјавио је кипарски предсједник Никос Христодулидес.
"Влада предузима корак напријед успостављањем границе од 15 година као минималне старосне доби за прављење новог или задржавање постојећег налога на друштвеним мрежама, с циљем заштите наше дјеце и јачања породице", написао је Христодулидес на друштвеним мрежама.
Акција ”Инсајдер 2”: Поново ухапшен Јовица Грујић, одузето 3,5 килограма дроге!
Никозија ће касније ове године увести технологију провјере старости путем државне мобилне апликације "Дигитални грађанин".
Кипар се овим потезом придружио све већем броју земаља ЕУ које уводе обавезну провјеру старости на интернету.
Из Европске комисије је раније саопштено да је апликација за провјеру старости спремна за примјену и да ће ускоро бити доступна грађанима ЕУ.
Тинејџеру који је починио масакр у турској школи узор био масовни убица
Све већи број земаља широм свијета настоји да ограничи утицај друштвених мрежа на младе. Од децембра прошле године, Аустралија је забранила лицима млађим од 16 година приступ стриминг платформи "Твич", уз слична ограничења и за остале друштвене мреже.
Хроника
57 мин0
Хроника
1 ч0
Економија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
20 ч0
