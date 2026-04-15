Џиновски нови кратер на Мјесецу изненадио научнике

15.04.2026 20:19

Природни земљин сателит Мјесец
Фото: pexels/ Vladislovas Sketerskis

Нови џиновски кратер формирао се на Мјесецу практично пред нашим очима, а да то нисмо ни знали. Рутинском претрагом снимака камере са сонде Lunar Reconnaissance Orbiter, планетарни научник Марк Робинсон открио је нов кратер пречника 225 метара.

Кратер је настао у априлу или мају 2024. године, навео је Робинсон. Према процјенама заснованим на другим лунарним обиљежјима, кратер те величине требало би да се формира тек једном у 139 година. Ово откриће може помоћи да се боље сагледају ризици које удари представљају за будуће астронауте.

„Раније сам се шалио са колегама… да је сада постављена љествица и да морате да пронађете кратер од 100 метара. А сада, гле чуда, имамо 225 метара“, рекао је Робинсон из свемирске компаније "Intuitive Machines" са сједиштем у Хјустону.

Чини се да је кратер настао на граници између избразданих и стеновитих висоравни Мјесеца и широке, равне области, која је настала од течне магме која се излила и очврсла на површини Мјесеца.

Његова дубина, у просјеку око 43 метра, и стрме ивице указују на то да је настао у чврстом материјалу попут очврсле лаве. Ипак, његов облик је благо издужен, што сугерише да подлога испод кратера није свуда иста, рекао је Робинсон.

Кратер је такође окружен свјетлим слојем избаченог материјала – камења и прашине који су се распршили у свим правцима приликом удара – а који се протеже стотинама метара од ивице. Робинсон и његове колеге пронашли су поремећаје тла и на удаљеностима до 120 километара од кратера.

То би могла бити лоша вијест за будуће базе на Мјесецу. Комади стена избачени приликом удара могли би великом брзином да погоде лунарне грађевине чак и са великих удаљености. Зграде ће морати да буду пројектоване тако да издрже такве ударе.

„Морате да заштитите своју опрему да издржи честице које вас погађају брзинама реда величине километра у секунди“, рекао је Робинсон.

(спутник србија)

