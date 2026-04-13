Нестало 20.000 крипто милионера за три мјесеца: Шта се дешава са биткоином?

Између 1. јануара и 31. марта 2026, укупан број Биткоин адреса које држе најмање милион долара пао је са 148.084 на 127.494, што представља губитак од 20.590 адреса, односно пад од 13,90 одсто током квартала, показује анализа компаније Финболд.
Ово смањење поклопило се са значајним падом цијене Биткоина, која је са око 88.700 долара на почетку године пала на 68.200 долара до краја првог квартала, што је пад од 23 одсто. Подаци указују да је смањење броја "милионских" новчаника углавном посљедица пада цијене, а не масовне продаје.
У оквиру укупног броја, највећи пад забиљежен је код адреса које држе између 1 и 10 милиона долара. Овај сегмент је пао са 131.716 на 113.233, односно за 18.483 адресе, што показује да су власници средње великих износа били несразмјерно погођени корекцијом цијене.
На вишем нивоу, број адреса са 10 милиона долара или више такође је опао – са 16.368 на 14.261, што је смањење од 2.107 адреса у истом периоду. Иако су отпорније од мањих категорија, ни ове адресе нису биле имуне на шири пад тржишта.
У поређењу са истим периодом претходне године, пад се додатно продубио. У првом кварталу 2025. године Биткоин је изгубио 13.942 "милионске" адресе, што значи да је пад у првом кварталу 2026. већи за 6.648 адреса, односно чак 47,7 одсто дубљи на годишњем нивоу.
Ово указује на погоршање тржишних услова, при чему волатилност цијена има све већи утицај на расподјелу богатства на мрежи. Упркос паду броја милионерских адреса, подаци не указују нужно на масовни одлазак капитала.
Напротив, ријеч је о промени класификације усљед пада цијена, гдје ниже вриједности гурају новчанике испод кључних прагова богатства без значајних промјена у стварном власништву.
Налази долазе у тренутку континуираног учешћа институционалних инвеститора на тржишту Биткоина. Како је раније извјештавано, велики управљачи имовином попут корпорације Блекрок (Black Rock) повећали су своје Биткоин позиције током првог квартала 2026, упркос паду цијена.
Ова разлика сугерише да су мањи и средњи инвеститори били изложенији паду вриједности, док су велики играчи наставили да акумулирају Биткоин као дио дугорочних стратегија.
Важно је напоменути да једна особа може контролисати више Биткоин адреса, што значи да број новчаника не одговара директно броју појединачних инвеститора.
Ипак, овај тренд остаје користан показатељ промјена у расподјели богатства на мрежи. Подаци указују на ширу промјену у структури тржишта Биткоина, гдје волатилност цијена све више погађа средњи слој инвеститора, док већи актери задржавају или чак повећавају своје позиције.
