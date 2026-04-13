Logo
Large banner

Цијене нафте поново порасле изнад 100 долара

Аутор:

АТВ
13.04.2026 07:20

Коментари:

0
Нафта
Фото: Pixabay/McRonny

Цијене нафте су поново порасле изнад 100 долара по барелу, након преговора између САД и Ирана који су током викенда завршени без новог споразума.

Глобална референтна цијена сирове нафте марке Брент порасла је за 7,3 одсто на 102,30 долара, док је цијена нафте Вест Тексас Интермедиејт порасла за 8,7 одсто на 104,94 долара.

Неуспјех преговора током викенда изазвао је забринутост да ће се глобална енергетска криза продубити, преноси ББЦ.

Цијена нафте пала је знатно испод 100 долара прошле среде након што су Вашингтон и Техеран пристали на условни двонедељни споразум о прекиду ватре који укључује отварање Ормуског мореуза, кључног трговачког пловног пута.

Мореуз, кроз који пролази петина свјетских пошиљки енергената, постао је кључна тачка рата са Ираном након што је Техеран узвратио на америчко-израелске нападе пријетећи да ће напасти бродове који покушају да га користе.

Пошиљке су углавном у застоју од почетка сукоба 28. фебруара, иако су неке земље попут Индије и Малезије испреговарале безбједан пролаз за своје бродове.

Прекид је довео до скока цијена енергије широм свијета.

Разговори између САД и Ирана пажљиво су праћени због знакова да ће се поремећаји у испорукама нафте кроз Ормуски мореуз ускоро смањити, рекао је економиста Чуа Јеов Хви са сингапурског Технолошког универзитета Нањанг.

"Цијене нафте ће вјероватно остати повишене јер очекивања сада зависе од тога да ли ће блокада бити у потпуности спроведена, да ли ће се поремећаји у бродарству проширити и да ли ће се дипломатија наставити", рекао је он.

Главни берзански индекси у Азији пали су у јутарњем трговању, пише Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

цијена

мировни преговори

Иран вијести

Ормуски мореуз

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner