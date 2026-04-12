Домаћине у Српској за Васкрс цијене меса пукле у главу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Цијене меса у Српској већ одавно су достигле ниво који обесхрабрује многе грађане. Тако су неке од њих дословно пукле у главу грађане који су на Васкрс дочекали госте.
Иако, телетину једу само они са дубљим џепом, док остали, ни на данашњи дан на један од највећих православних празника, нису могли њоме да се почасте.
Свијет
Један Бањалучанин који је данас имао госте, намјеравао је да направи телетину испод сача. Међутим, кад је јутрос отишао у месницу изашао је – празних руку.
Како каже за "Српскаинфо", иако је подне увелико прошло, још се није опоравио од шока, када је видио колико месо кошта.
"Килограм телећег флама кошта 28 КМ, а телећа плећка невјероватних 38 КМ за килограм?! Свјежа свињска сланина је 26 КМ по килограму. Бута нису имали, а Бог зна да је килограм и 45 КМ. Остао сам затечен и само се окренуо налијево круг. Избор за васкршњи ручак пао је на роштиљ", каже саговорник поменутог портала.
Друштво
Без текста је остала и једна Бањалучанка, када је куповала месо за данашњу трпезу.
"Одлучила сам да данас направим печену јагњетину. Када сам отишла у месницу и чула колико кошта флам, размишљала сам да се вратим и направим нешто друго. Килограм овог меса, наиме, кошта 30 КМ. Два килограма сам платила 60 КМ, али само зато што је Васкрс", поручује она.
Друштво
Они који су за Васкрс одлучили да на трпези имају печење са ражња, килограм живе ваге прасића плаћали су и до 8 КМ, док су јагњад, који дан пред Васкрс, отишла на 12 КМ.
Узгајивачи свиња поручују да поскупљење прасића тек слиједи, те да ће ова роба бити најскупља уочи Ђурђевдана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму