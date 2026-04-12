Иран објавио снимак драме: Ако не послушате наређење

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иранска државна телевизија објавила је снимке за које тврди да су настали у суботу у подручју Ормуског мореуза, на којима се види како поморске снаге Иранске револуционарне гарде упозоравају амерички ратни брод да се удаљи уз пријетњу да ће отворити ватру.
Према наводима из Техерана, иранске војне снаге су још јуче обавијестиле преговарачку делегацију да се амерички разарач креће из луке Фуџаира ка Ормуском мореузу, једном од кључних поморских праваца за глобалну трговину енергентима.
Исти извори тврде да је Иран путем посредника у Пакистану упутио јасно упозорење да ће амерички брод бити мета у року од 30 минута уколико настави кретање према мореузу.
"Након одлучне реакције иранских снага и упозорења које је Техеран упутио преко своје делегације у Пакистану, амерички разарач је зауставио кретање и повукао се из правца Ормуског мореуза", наводе ирански извори.
Према тим тврдњама, амерички брод је убрзо након упозорења промијенио курс и удаљио се из тог подручја.
Американци имају другу верзију догађаја
Са друге стране, амерички званичници износе другачију верзију догађаја. Један од њих изјавио је да су амерички ратни бродови прошли кроз Ормуски мореуз у правцу Арапског мора, али да су се потом вратили у Залив, наглашавајући да је ријеч о "операцији слободе пловидбе у међународним водама".
Додатну конфузију унио је амерички портал "Аксиос", који тврди да су амерички ратни бродови први пут од почетка сукоба у Ирану прошли кроз Ормуски мореуз, чиме директно демантује наводе иранских медија да је разарач заустављен прије проласка, преноси "Б92".
У својеврсном рату информација између иранских медија блиских властима у Техерану и Аxиоса, објављене су потпуно опречне тврдње.
Ирански медији раније су навели да је амерички брод кренуо ка проласку кроз мореуз, али да се окренуо након упозорења иранских снага. Међутим, према писању "Аксиоса", та информација није тачна и разарач је ипак успио да прође кроз мореуз.
🔴WATCH: The moment Iran almost sunk a U.S. warship as it tried to illegally cross Iran’s Strait of Hormuz, amid Islamabad negotiation#iran#Pakistán #پاکستان #امن_کا_سفیر_پاکستان #usa#IRGC pic.twitter.com/hf42sjIq6m— Arif Bloch (@ArifB98264) April 12, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму