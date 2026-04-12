Иран објавио снимак драме: Ако не послушате наређење

АТВ
12.04.2026 20:01

Амерички ратни брод у Хормузу, Иран објавио снимак
Иранска државна телевизија објавила је снимке за које тврди да су настали у суботу у подручју Ормуског мореуза, на којима се види како поморске снаге Иранске револуционарне гарде упозоравају амерички ратни брод да се удаљи уз пријетњу да ће отворити ватру.

Према наводима из Техерана, иранске војне снаге су још јуче обавијестиле преговарачку делегацију да се амерички разарач креће из луке Фуџаира ка Ормуском мореузу, једном од кључних поморских праваца за глобалну трговину енергентима.

црква спц

Друштво

Зашто неке попадије могу да раде у својој струци, а друге не

Исти извори тврде да је Иран путем посредника у Пакистану упутио јасно упозорење да ће амерички брод бити мета у року од 30 минута уколико настави кретање према мореузу.

"Након одлучне реакције иранских снага и упозорења које је Техеран упутио преко своје делегације у Пакистану, амерички разарач је зауставио кретање и повукао се из правца Ормуског мореуза", наводе ирански извори.

Према тим тврдњама, амерички брод је убрзо након упозорења промијенио курс и удаљио се из тог подручја.

Американци имају другу верзију догађаја

Са друге стране, амерички званичници износе другачију верзију догађаја. Један од њих изјавио је да су амерички ратни бродови прошли кроз Ормуски мореуз у правцу Арапског мора, али да су се потом вратили у Залив, наглашавајући да је ријеч о "операцији слободе пловидбе у међународним водама".

Полиција

Свијет

Пред сином звјерски насмрт претукли човјека

Додатну конфузију унио је амерички портал "Аксиос", који тврди да су амерички ратни бродови први пут од почетка сукоба у Ирану прошли кроз Ормуски мореуз, чиме директно демантује наводе иранских медија да је разарач заустављен прије проласка, преноси "Б92".

У својеврсном рату информација између иранских медија блиских властима у Техерану и Аxиоса, објављене су потпуно опречне тврдње.

Ирански медији раније су навели да је амерички брод кренуо ка проласку кроз мореуз, али да се окренуо након упозорења иранских снага. Међутим, према писању "Аксиоса", та информација није тачна и разарач је ипак успио да прође кроз мореуз.

Више из рубрике

Пред сином звјерски насмрт претукли човјека

Свијет

Пред сином звјерски насмрт претукли човјека

1 ч

1
Избори у Мађарској, гласачи бирачким мјестима

Свијет

Затворена биралишта у Мађарској: Рекордна излазност, ускоро први резултати

1 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Стручњак објаснио шта ће се десити ако и Трамп затвори Ормуаки мореуз

1 ч

0
Људи стоје у реду док чекају гласање на парламентарним изборима у Мађарској 2026.

Свијет

Невиђена излазност на изборима у Мађарској до 17 сати

3 ч

0

Игокеа ипак без Титуле Лиге шампиона, Ритас прејак

Гуљас: Фидес ће имати већину

Мађарска избори уживо: Лоше вијести за Орбана на почетку бројања

Први званични резултати у Мађарској: Орбан или Мађар

Домаћине у Српској за Васкрс цијене меса пукле у главу

