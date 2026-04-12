Пред сином звјерски насмрт претукли човјека

Аутор:

АТВ
12.04.2026 19:39

Фото: Pexels

Четрдесетседмогодишњи отац умро је на очи свог малољетног сина, након што га је напала група људи у Италији.

Инцидент се догодио синоћ на Тргу Фелиће Палма у центру Масе нешто иза један ујутро, кад је група од четири-пет особа пришла Ђакому Бонђорнију и напала га.

Човјек је пао, ударио главом и доживио застој срца, а све се одиграло пред очима његовог 11-годишњег сина, пише "Унионесарда.ит".

Хитна помоћ је покушала да реанимира оца, али су на крају морали да потврде његову смрт.

Тражио од младића да не бацају чаше на излог, они га напали

Према "Ламилано.ит", Бонђорни је ишао на догађај у граду и након тога стао да руча са својим зетом у његовом ресторану.

У близини, код локала са кебабом, била је група младића, сви старости око 20 година, наводи портал.

Бонђорни је наводно прије инцидента затражио од младића да престану да бацају чаше на излог продавнице, а они су га гурнули или ударили, након чега је човјек пао и снажно ударио на тло, преноси "Блиц".

У истом крају избила туча прије десетак дана

Нападачи су побјегли одмах након инцидента. У току је полицијска истрага, јавља "Унионесарда.ит".

"Ламилано.ит" пише да се инцидент догодио усљед недавних тензија у центру града, гдје је прије десетак дана – такође ноћу – избила насилна туча између група младих у подручју између Виа Ђардинија, Виа Гвидонија и Виа дел Трибуналеа, што је за посљедицу имало бацање флаша и вишеструке повреде.

