Пред сином звјерски насмрт претукли човјека

Аутор:АТВ
Четрдесетседмогодишњи отац умро је на очи свог малољетног сина, након што га је напала група људи у Италији.
Инцидент се догодио синоћ на Тргу Фелиће Палма у центру Масе нешто иза један ујутро, кад је група од четири-пет особа пришла Ђакому Бонђорнију и напала га.
Свијет
Стручњак објаснио шта ће се десити ако и Трамп затвори Ормуаки мореуз
Човјек је пао, ударио главом и доживио застој срца, а све се одиграло пред очима његовог 11-годишњег сина, пише "Унионесарда.ит".
Хитна помоћ је покушала да реанимира оца, али су на крају морали да потврде његову смрт.
Према "Ламилано.ит", Бонђорни је ишао на догађај у граду и након тога стао да руча са својим зетом у његовом ресторану.
У близини, код локала са кебабом, била је група младића, сви старости око 20 година, наводи портал.
Друштво
Фонд ПИО детаљно објаснио оно што занима будуће пензионере
Бонђорни је наводно прије инцидента затражио од младића да престану да бацају чаше на излог продавнице, а они су га гурнули или ударили, након чега је човјек пао и снажно ударио на тло, преноси "Блиц".
Нападачи су побјегли одмах након инцидента. У току је полицијска истрага, јавља "Унионесарда.ит".
"Ламилано.ит" пише да се инцидент догодио усљед недавних тензија у центру града, гдје је прије десетак дана – такође ноћу – избила насилна туча између група младих у подручју између Виа Ђардинија, Виа Гвидонија и Виа дел Трибуналеа, што је за посљедицу имало бацање флаша и вишеструке повреде.
