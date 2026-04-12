Невиђена излазност на изборима у Мађарској до 17 сати

АТВ
12.04.2026 17:58

Људи стоје у реду док чекају гласање на парламентарним изборима у Мађарској 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

На парламентарним изборима у Мађарској до 17.00 часова по локалном времену гласало је нешто више од 74 одсто бирача са правом гласа, што је рекордно висок број.

Ово је значајно повећање у односу на 62 одсто на посљедњим изборима прије четири године, наводи "Јуроњуз".

Актуелни премијер Виктор Орбан изразио је задовољство високом излазношћу након што је гласао у Будимпешти и истакао да је дошао да побиједи.

Након што је гласао, лидер опозиције Петер Мађар рекао је да је сигуран да ће његова странка Тиса побиједити и да вјерује да ће доћи до промјена на врху мађарске политике.

Политички савјетник премијера Виктора Орбана Балаш Орбан оптужио је опозицију за превару и припрему насиља.

У објави на друштвеним мрежама, он је рекао да су добили бројне жалбе и извјештаје о активистима из странке Тиса који се понашају агресивно, пријете бирачима, користе дрон за надзор и носе оружје на бирачка мјеста.

Такође је оптужио опозицију да покушава да подмити бираче.

"Очуваћемо мир у Мађарској", истакао је Балаш Орбан.

