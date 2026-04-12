Невиђена излазност на изборима у Мађарској до 17 сати

На парламентарним изборима у Мађарској до 17.00 часова по локалном времену гласало је нешто више од 74 одсто бирача са правом гласа, што је рекордно висок број.
Ово је значајно повећање у односу на 62 одсто на посљедњим изборима прије четири године, наводи "Јуроњуз".
Актуелни премијер Виктор Орбан изразио је задовољство високом излазношћу након што је гласао у Будимпешти и истакао да је дошао да побиједи.
Овакав призор на граничном прелазу Градишка сигурно не памтите
Након што је гласао, лидер опозиције Петер Мађар рекао је да је сигуран да ће његова странка Тиса побиједити и да вјерује да ће доћи до промјена на врху мађарске политике.
Политички савјетник премијера Виктора Орбана Балаш Орбан оптужио је опозицију за превару и припрему насиља.
У објави на друштвеним мрежама, он је рекао да су добили бројне жалбе и извјештаје о активистима из странке Тиса који се понашају агресивно, пријете бирачима, користе дрон за надзор и носе оружје на бирачка мјеста.
Нереалне сцене у Хрватској: Намјерно постигао аутогол
Такође је оптужио опозицију да покушава да подмити бираче.
"Очуваћемо мир у Мађарској", истакао је Балаш Орбан.
