Папа упутио васкршње честитке свим православцима

Папа Лав XIV упутио је васкршње честитке свим православним хришћанима који славе Васкрс по јулијанском календару.
- Данас многе источне цркве славе Васкрс по јулијанском календару. У заједништву вјере у Васкрслог Господа, упућујем своје искрене жеље за мир свим овим заједницама - рекао је папа на крају свог традиционалног недјељног обраћања на Тргу Светог Петра.
Поглавар Римокатоличке цркве рекао је да су у његовим молитвама посебно они који су жртве ратова.
Такође је изразио подршку народу Либана "у овим данима туге, страха и непоколебљиве наде у Бога".
- Принцип човјечности, уписан у савјест сваке особе и признат у међународном праву, подразумијева моралну обавезу заштите цивилног становништва од ужасних посљедица рата. Позивам стране у сукобу да прогласе прекид ватре и хитно потраже мирно рјешење - додао је папа.
Православни вјерници данас прослављају највећи хришћански празник васкрсење Господа - Васкрс.
(СРНА)
