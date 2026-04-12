Папа упутио васкршње честитке свим православцима

АТВ
12.04.2026 16:28

Папа Лав на Божићној миси
Фото: Gregorio Borgia/Pexels

Папа Лав XIV упутио је васкршње честитке свим православним хришћанима који славе Васкрс по јулијанском календару.

- Данас многе источне цркве славе Васкрс по јулијанском календару. У заједништву вјере у Васкрслог Господа, упућујем своје искрене жеље за мир свим овим заједницама - рекао је папа на крају свог традиционалног недјељног обраћања на Тргу Светог Петра.

Поглавар Римокатоличке цркве рекао је да су у његовим молитвама посебно они који су жртве ратова.

Такође је изразио подршку народу Либана "у овим данима туге, страха и непоколебљиве наде у Бога".

- Принцип човјечности, уписан у савјест сваке особе и признат у међународном праву, подразумијева моралну обавезу заштите цивилног становништва од ужасних посљедица рата. Позивам стране у сукобу да прогласе прекид ватре и хитно потраже мирно рјешење - додао је папа.

Православни вјерници данас прослављају највећи хришћански празник васкрсење Господа - Васкрс.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

