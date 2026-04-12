Тинејџерку изгризао пас у кући, преминула од повреда

АТВ
12.04.2026 16:09

Фото: Unsplash

Тинејџерка старости 19 година умрла је након што ју је напао пас у кући у Есексу, рекла је британска полиција.

Полиција је тијело дјевојке са тешким повредама нашла на адреси у граду Данмоуу у петак у 22.45 по локалном времену.

Упркос напорима хитних служби, жртва је проглашена мртвом на лицу мјеста, јавио је "Скај њуз".

Полиција је у саопштењу навела да спроводе истрагу да установе околности трагичног догађаја и да вјерују да је дјевојку напао пас на имању, преноси "Блиц".

Ухапшен власник пса

Полиција је преузела пса, а ухапшен је 37-годишњак из Данмоуа због сумње да је држао пса који је опасно ван контроле и које је узроковао повреде које су резултирале смрћу. Он је тренутно у притвору.

"Знам да ће овај инцидент бити шок за локалну заједницу. Мисли су нам са вољенима жене која је јуче умрла", рекао је званичник полиције Стјуарт Хупер.

Он је рекао да “истрагу воде искусни детективи који ће тачно утврдити шта се догодило”.

