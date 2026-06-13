Дивне вијести: У Српској рођено 30 беба

Аутор:АТВ
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 30 беба, 17 дјевојчица и 13 дјечака.
У Бањалуци је рођено 15 беба, у Бијељини четири, у Добоју и Градишци по три, а у Приједору, Источном Сарајеву, Зворнику, Требињу и Фочи по једна беба, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.
Једанаест дјевојчица и четири дјечака рођено је у Бањалуци, четири дјечака у Бијељини, двије дјевојчице и дјечак у Градишци, два дјечака и дјевојчица у Добоју, по једна дјевојчица у Приједору, Зворнику и Требињу, а по један дјечак у Источном Сарајеву и Фочи.
Порода није било у Невесињу.
(Срна)
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