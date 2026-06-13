Бруцелоза се шири у ФБиХ, у СБК заражено више од 50 људи

Аутор:АТВ
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Бруцелоза се посљедњих мјесеци шири међу становницима у ФБиХ, а највише случајева забиљежено је у Средњобосанском кантону, гдје расте број обољелих, укључујући и дјецу.
Тако је, према подацима Завода за јавно здравство Федерације БиХ, у прва четири мјесеца на подручју Федерације БиХ забиљежен 51 случај обољелих, што је далеко више него у истом периоду лани, када их је било 20.
Амир Булут, предсједник Удружења пољопривредних произвођача млијека и меса СБК, каже да је од јануара до априла на подручју тог кантона заражено 22 људи бруцелозом, као и да их је у мају било још 28.
"И у јуну је пријављен још један случај зараженог дјетета, а то је само у Кантоналној болници у Травнику. Има их и у Клиничком центру у Сарајеву, те у болници у Зеницу. Стање је алармантно", истиче Булут за "Независне новине".
Појашњава да је проблем код људи који нису у систему организованог откупа млијека и меса.
"Ту ветеринари не спроводе обавезне мјере, односно не ваде крв и анализе, па тако нпр. неко има пет крава, или 20-30 оваца, и све то се без надзора купује, препродаје. У Зеничко-добојском кантону и код нас је баш лоша ситуација", додаје Булут.
Наводи да су почетком јуна били у федералном министарству, а све како би се укључили федерални инспектори те ветеринари, јер је доста дјеце заражено.
"Већ двије-три године упозоравам да је потребно да се то заустави, јер се бруцелоза врло лако може ријешити, само је битно да се договоре ветеринарске станице, кантонално министарство те инспектори, и да се код свих људи који имају животиње спроведу прописане мјере", каже Булут.
Према његовим ријечима, најгоре стање на подручју овог кантона је у Витезу, Јајцу, Фојници и Кисељаку.
"Знам да је у понедјељак у Горњем Вакуфу требало бити уништено 37 оваца код једног човјека. Такође, у Јајцу су биле заражене краве, док је у Фојници човјек заразио 15 људи који су од њега узимали козје млијеко, а које због његових савјета није прокувано. Он није спровео никакве контроле", тврди Булут.
Из Службе за епидемиологију заразних болести Завода за јавно здравство Федерације БиХ потврђују да је, према подацима надзора над заразним болестима, од почетка године до априла у ФБиХ пријављен 51 случај бруцелозе.
"Евидентно је повећање у односу на исто раздобље прошле године, када је пријављено 20 случајева. Према посљедњим годишњим подацима за 2025. годину, бруцелоза је била најчешће регистрована зооноза у Федерацији БиХ, са инциденцијом од 6,8 обољелих на 100.000 становника", кажу за "Независне новине" из Завода.
Највише пријављених случајева регистровано је, појашњавају, у Средњобосанском, Унско-санском и Тузланском кантону.
"Висока заступљеност бруцелозе може се повезати с њеном присутношћу у сточарству, контактом људи са зараженим животињама те конзумацијом непастеризованих производа, уз разлике у спровођењу ветеринарског надзора", додају.
Истичу да бруцелоза може представљати озбиљну болест код људи, посебно ако се не препозна и не лијечи на вријеме.
"Ријеч је о бактеријској зоонози која се преноси са заражених животиња (говеда, свиња, коза и оваца) на људе, најчешће конзумацијом непастеризованог млијека и млијечних производа, али и директним контактом са зараженим животињама или њиховим ткивима и излучевинама", објаснили су.
Болест се манифестује симптомима сличним грипу, попут повишене температуре, знојења, слабости, болова у мишићима и зглобовима те опште малаксалости.
"У случају неадекватног лијечења може довести до компликација и дуготрајних здравствених проблема, укључујући захваћање зглобова, срца или других органа. Посебно повећан ризик имају особе које професионално раде са животињама, попут сточара, ветеринара, месара и лабораторијског особља", навели су из Завода.
Најважније мјере превенције укључују избјегавање конзумације непастеризованог млијека и млијечних производа, примјену хигијенских и заштитних мјера при раду са животињама те спровођење ветеринарског надзора и контроле болести код животиња.
Претходно је Кемал Хрњић, федерални министар пољопривреде, водопривреде и шумарства, одржао састанак с представницима Удружења пољопривредних произвођача млијека и меса СБК, на којем се разговарало о мјерама за спречавање ширења бруцелозе и унапређењу система контроле здравља животиња.
На састанку је наглашена потреба за интензивнијим инспекцијским надзором над лицима која нису укључена у систем организованог откупа млијека и меса, а с обзиром на то да такви субјекти често остају изван редовних контролних механизама.
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