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Младим брачним паровима од општине Србац станови по посебним цијенама

Аутор:

Ивана Кордић
12.06.2026 19:39

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Стан
Фото: ATV

Кључеве нових станова у Српцу преузело је 20 младих брачних парова који су ријешили једно од најважнијих животних питања. Међу њима је и Јелена Малешевић. Након година проведених у подстанарству, она је са супругом и двоје дјеце коначно добила властити дом.

"Највише нас је мотивисало значи скупе генерално кирије које су овдје код нас и сам квадрат стана који је био јако повољан, ми смо плаћали 1200 КМ по квадрату, остали дио је сносила наша општина Србац, а с обзиром да се код нас тренутно крећу квадрати стана и преко 2500 КМ, то нам је била највећа мотивација", рекла је Јелена Малешевић

Станови у првој ламели додјељивани су путем јавног позива, а предност су имале породице са дјецом, породице погинулих бораца, као и грађани са дефицитарним занимањима. Велико интересовање за пројекат показало jе да постоји потреба за наставком оваквог вида подршке младим породицама.

"Идемо у изградњу још једне јединице са 15 станова. Код нас су сви станови тако пројектовани да смо предвидјели да једна четворочлана породица има довољан комфор да се ту задржи и да своју будућност гради у Српцу. Ми смо рачунали да ћемо рјешавањем стамбеног питања тако задржати наше младе људе", рекао је Владимир Гужвић, замјеник начелника Општине Србац.

Министарство породице, омладине и спорта од 2008. године реализује програм субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове.

"Ово је пројекат којег можемо назвати најтранспарентнијим у смислу да нико од корисника који су испуњавали услове прописане конкурсом није одбијен. Дакле сви они који су испунили услове они су и добили субвенцију. У овом моменту могу рећи да смо до сада, да је министарство од покретања пројекта од 2008 године до данас за ове намјене издвојило 24,5 милиона КМ, а да је обухваћено око 6.200 корисника", рекла је Мирела Вујатовић, стручни савјетник за односе с јавношћу при Министарству породице, омладине и спорта

Из министарства позивају и све остале локалне заједнице, уколико могу, да буџетом издвоје за овакву врсту помоћи младима и на тај начин им олакшају зансивање породице и рјешавање једноg од најважнијих животних питања.

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Тагови :

Јелена Малешевић

Србац

станови

брачни пар

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