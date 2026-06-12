Младим брачним паровима од општине Србац станови по посебним цијенама

Аутор:Ивана Кордић
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Кључеве нових станова у Српцу преузело је 20 младих брачних парова који су ријешили једно од најважнијих животних питања. Међу њима је и Јелена Малешевић. Након година проведених у подстанарству, она је са супругом и двоје дјеце коначно добила властити дом.
"Највише нас је мотивисало значи скупе генерално кирије које су овдје код нас и сам квадрат стана који је био јако повољан, ми смо плаћали 1200 КМ по квадрату, остали дио је сносила наша општина Србац, а с обзиром да се код нас тренутно крећу квадрати стана и преко 2500 КМ, то нам је била највећа мотивација", рекла је Јелена Малешевић
Станови у првој ламели додјељивани су путем јавног позива, а предност су имале породице са дјецом, породице погинулих бораца, као и грађани са дефицитарним занимањима. Велико интересовање за пројекат показало jе да постоји потреба за наставком оваквог вида подршке младим породицама.
"Идемо у изградњу још једне јединице са 15 станова. Код нас су сви станови тако пројектовани да смо предвидјели да једна четворочлана породица има довољан комфор да се ту задржи и да своју будућност гради у Српцу. Ми смо рачунали да ћемо рјешавањем стамбеног питања тако задржати наше младе људе", рекао је Владимир Гужвић, замјеник начелника Општине Србац.
Министарство породице, омладине и спорта од 2008. године реализује програм субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове.
"Ово је пројекат којег можемо назвати најтранспарентнијим у смислу да нико од корисника који су испуњавали услове прописане конкурсом није одбијен. Дакле сви они који су испунили услове они су и добили субвенцију. У овом моменту могу рећи да смо до сада, да је министарство од покретања пројекта од 2008 године до данас за ове намјене издвојило 24,5 милиона КМ, а да је обухваћено око 6.200 корисника", рекла је Мирела Вујатовић, стручни савјетник за односе с јавношћу при Министарству породице, омладине и спорта
Из министарства позивају и све остале локалне заједнице, уколико могу, да буџетом издвоје за овакву врсту помоћи младима и на тај начин им олакшају зансивање породице и рјешавање једноg од најважнијих животних питања.
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