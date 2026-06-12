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Љубав не познаје године: Најстарија млада у Српској имала 77 година

Аутор:

АТВ
12.06.2026 12:55

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Двије златне бурме једна поред друге.
Фото: Pexels/Bruno Mattos

Према статистичким подацима у Републици српској, најстарија невјеста која је ступила у брак током 2025. године имала је 77 година.

Најстарији младожења у истом периоду имао је 87 година.

Ови подаци показују да љубав и одлука о браку немају старосну границу.

Све више људи одлучује се на заједнички живот и у познијим годинама.

Тиме се потврђује да за нове животне почетке никада није касно.

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Тагови :

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