Љубав не познаје године: Најстарија млада у Српској имала 77 година

Аутор:АТВ
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Према статистичким подацима у Републици српској, најстарија невјеста која је ступила у брак током 2025. године имала је 77 година.
Најстарији младожења у истом периоду имао је 87 година.
Ови подаци показују да љубав и одлука о браку немају старосну границу.
Све више људи одлучује се на заједнички живот и у познијим годинама.
Тиме се потврђује да за нове животне почетке никада није касно.
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