Уживајте у сунчаном дану: Данас до 27 степени

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано и топло уз умјерену облачност.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, увече на истоку и појачан сјеверних смјерова, на југу умјерена и јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од 19 до 24, на југу до 27 степени Целзијусових.
Здравље
Опрез: Недостатак сна повећава ризик од болести
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак, Чемерно и Бјелашница седам, Бихаћ, Дрвар и Зеница девет, Мркоњић Град и Нови Град 10, Бањалука, Добој, Приједор, Сарајево и Тузла 11, Рибник и Рудо 12, Вишеград и Фоча 13, Бијељина 14, Билећа 15, Мостар 16, Требиње 17 и Неум 18 степени Целзијусових.
/СРНА/
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