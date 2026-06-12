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Уживајте у сунчаном дану: Данас до 27 степени

Аутор:

АТВ
12.06.2026 08:18

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Сунчано небо са појавом облака као симбол нагле промјене времена
Фото: Pexel/Tahir Shaw

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано и топло уз умјерену облачност.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, увече на истоку и појачан сјеверних смјерова, на југу умјерена и јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од 19 до 24, на југу до 27 степени Целзијусових.

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Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак, Чемерно и Бјелашница седам, Бихаћ, Дрвар и Зеница девет, Мркоњић Град и Нови Град 10, Бањалука, Добој, Приједор, Сарајево и Тузла 11, Рибник и Рудо 12, Вишеград и Фоча 13, Бијељина 14, Билећа 15, Мостар 16, Требиње 17 и Неум 18 степени Целзијусових.

/СРНА/

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