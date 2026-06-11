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Бисерни осмијех са штанда: Кад на пијаци бираш зубе ко паприке

Аутор:

АТВ
11.06.2026 17:02

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протезе за зубе пијаца бувљак
Фото: Društvene mreže

Ако сте мислили да су се на бувљацима свијета видјеле све могуће и немогуће ствари, од касетофона који „само што није прорадио“ до лијеве ципеле број 43, ова пијаца је управо подигла љествицу на сасвим нови, стоматолошки ниво.

Наиме, друштвеним мрежама, а посебно платформом Икс, кружи снимак који је редефинисао појам „јефтиног здравства“.

Заборавите на заказивање мјесецима унапријед, компликоване отиске, држање вилице отворене док вам не утрне лице и, оно најважније, заборавите на дизање кредита да бисте поправили осмијех. На сцени је, како се наводи на снимку, најновија понуда бијељинског бувљака - "зуби за понијети".

У трен ока до савршеног осмијеха

На једном од штандова, тик између половних бушилица и њемачких детерџената, осванула је понуда због које би сваки зубар у регији добро протрљао очи. Протезе. И то не једна или двије, већ читав асортиман – за све укусе, узрасте, вилице и дубине џепа.

Понуда је организована по принципу „шведског стола“

Треба вам комплетна горња за славе и сахране, да се имате чиме насмијати кад вас сликају? Има. Фали вам само кутњак да прегрмите сезону јагњетине и свадби? Наћи ће се, пробере се у ћошку кутије. На штанду су изложене све врсте и величине, па купац само треба да приђе, засуче рукаве и крене у потрагу за својим „савршеним паром“.

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Тагови :

Бијељина

протезе за зубе

пијаца

видео снимак

зуби

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