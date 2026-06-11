Снежана Ружичић дала изјаву у МУП-у СБК

Аутор:АТВ
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Начелница општине Језеро Снежана Ружичић данас је, по позиву МУП-а СБК, дала изјаву у вези са пријавом коју је поднијела због, како наводи, непримјереног и недопустивог говора мржње усмјереног према њој лично, али и према српском народу.
Ружичић је раније поднијела пријаву надлежним институцијама, укључујући и СИПА-у, након чега је, како је обавијештена, о свему упознато и Тужилаштво БиХ. Поред тога, пријаву је поднијела и полицији у Јајцу, гдје је данас дала изјаву.
Пријава је поднесена против више лица, као и против одговорних лица која уређују и администрирају Фејсбук страницу „Координација борачких удружења проистеклих из Армије РБиХ 1992–1995. Јајце”, те против уредника портала „Јајце онлине”, због сумње на извршење кривичног дјела изазивања националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости.
Повод за пријаву била је објава под насловом „Нашој дјеци не треба четнички новац”, која је, како наводи Ружичић, услиједила након што је подржала додјелу стипендије студенткињи са подручја општине Језеро.
„Данас сам дала изјаву у МУП-у Јајце по пријави коју сам поднијела. Сматрам да је важно да институције реагују, јер говор мржње не смије постати нормалан начин обрачуна са било ким, посебно када је ријеч о младима, образовању и помоћи студентима”, поручила је Ружичић.
Она је истакла да је подршка студентима била искључиво чин добре воље и одговорности према младим људима, без било какве политичке, националне или вјерске позадине.
„Моја намјера била је да помогнем студенткињи из Језера. Умјесто да подршка младима буде поздрављена, она је искориштена за ширење увреда, етикетирање и распиривање мржње. То није напад само на мене, него и на вриједности нормалног друштва у којем помоћ и солидарност не смију зависити од имена, вјере или нације”, навела је Ружичић.
Додала је да очекује да надлежне институције професионално и одговорно поступе у овом предмету.
„Не тражим ништа осим да се закон једнако примјењује на све. Мржња, увреде и јавно таргетирање не могу и не смију бити прихватљиви. О овоме нећу ћутати, јер ћутање на овакве појаве значи њихово охрабривање”, закључила је начелница општине Језеро Снежана Ружичић.
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